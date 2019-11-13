Bị mỉa mai suốt ngày xin xỏ đồ hiệu của Ngọc Trinh, Diệu Nhi đáp trả gay gắt

Bị dân mạng chỉ trích vì xin đồ hiệu của Ngọc Trinh, diễn viên Diệu Nhi bức xúc lên tiếng: "Mình có tiền các bạn ơi".
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Vì thường xuyên bị mỉa mai chuyện đi xin đồ của "Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, diễn viên Diệu Nhi tỏ thái độ khó chịu. Mới đây, cô đã lên tiếng phản pháo trên Instagram cá nhân. Diệu Nhi chia sẻ lại đoạn phỏng vấn gần đây trên báo chí, theo đó khi nhận được quà của "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp cô cũng tặng lại món đồ có giá trị tương đương.
Diệu Nhi cũng cho biết thêm, sở dĩ bản thân đăng xin đồ là để chọc ghẹo cho vui chứ thực chất cô "không thiếu tiền" đến mức toàn dùng hàng xin của người khác như lời anti-fan.
Diệu Nhi gay gắt: "Mình lười giải thích lắm nhưng mình phải nói 1 lần cho nó vuông để những thành phần không hiểu chuyện cứ bảo đồ tui xài toàn đi xin. Mình có tiền các bạn ơi, tại mình thích giỡn cho vui nhà vui cửa mà các bạn cứ bảo mình xin chị này chị nọ làm mình hỏng vui á nha".
Diệu Nhi và Ngọc Trinh có mối quan hệ khá thân thiết dù chỉ mới tham gia chung một dự án phim. Chia sẻ trong bài phỏng vấn mới đây, nữ diễn viên hài cho biết, cô và đàn chị rất hay tặng quà cho nhau, tuy nhiên đó không phải là những món đồ quá đắt tiền.