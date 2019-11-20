Ngọc Trinh gây sốc với phát ngôn: 'Thứ đàn ông để ý nhất là dung mạo của phụ nữ'

Hậu trường 20/11/2019 15:08

Im ắng được vài ngày, người mẫu Ngọc Trinh lại khiến dư luận dậy sóng khi cho rằng thứ đàn ông quan tâm nhất ở phụ nữ là vẻ đẹp bên ngoài.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh là một trong những người đẹp sở hữu trang cá nhân có lượt theo dõi thuộc hàng top hiện nay. Mọi động thái của cô đều thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

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Không chỉ là chủ nhân của nhiều phát ngôn 'sốc tận óc'...
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... mà những bộ ảnh khoe thân gợi cảm của cô cũng khiến mọi người 'đỏ mặt tía tai' - Ảnh: Instagram

Ít giờ trước, người mẫu Ngọc Trinh vừa khiến dư luận xôn xao khi khoe bức ảnh diện trang phục chất lừ, tạo dáng cá tính. Tuy nhiên, phát ngôn về chuyện đàn ông và nhan sắc lại khiến dư luận tranh cãi: "Thứ đàn ông để ý nhất, vẫn là dung mạo của người phụ nữ".

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Cô nàng lại tiếp tục triết lý thâm thúy về nhan sắc của phụ nữ - Ảnh: Instagram

Ngay lập tức phát ngôn của cô nàng đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những bình luận đồng tình, nhiều người phản ứng gay gắt trước quan điểm này.

"Vì chị có cái gì nữa đâu"; "Hãy tạo cho mình thành người đẹp huyền bí chứ đừng xinh đẹp theo sự thô thiển em nhé"; "Nhưng ai cũng phải già mà Trinh"; "Đến lúc đổ bệnh xem có còn đẹp được không"; "Có dung mạo mà không có não... Nát"; "Đó là tư tưởng của những đứa còn trẻ con thôi chứ người trưởng thành không ai như đây"... một số ý kiến của dân mạng dưới bài viết.

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Những phát ngôn của Ngọc Trinh đều vấp phải nhiều tranh luận - Ảnh: Instagram

Trước đó, "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp đã hứng không ít lời chỉ trích khi khẳng định: "Nhan sắc quyết định tất cả. Ngôn tình chỉ đến với cô gái có nhan sắc. Thế nên đừng để bất cứ điều gì cản trở việc xinh đẹp của bạn".

Ngọc Trinh khuyên chị em hãy tát thẳng vào mặt đối thủ thay vì cự cãi kẻo bị đánh giá 'thiếu giáo dục'

Ngọc Trinh khuyên chị em hãy tát thẳng vào mặt đối thủ thay vì cự cãi kẻo bị đánh giá 'thiếu giáo dục'

Người mẫu Ngọc Trinh khiến dư luận chú ý khi phát ngôn sốc trên trang cá nhân. Cô khuyên chị em đừng tùy ý cãi nhau mà hãy tát thẳng mặt đối phương.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Nữ hoàng nội y Vũ Khắc Tiệp

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