Trên trang cá nhân, người mẫu Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cực trẻ trung và năng động tại sân bay. "Gà cưng" Vũ Khắc Tiệp nổi bật cả một góc trời khi diện set đồ hiệu đắt tiền với gam màu nổi. Bên cạnh đó, cô lại khiến dư luận sốc nặng khi khuyên chị em đừng nên cự cãi tùy tiện bởi như vậy sẽ bị đánh giá là "thiếu giáo dục". Thay vào đó, "nữ hoàng nội y" đưa ra lời khuyên cực "bá đạo".

Ngọc Trinh xinh đẹp với trang phục kín đáo khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh: FB

Ngọc Trinh nhắn nhủ: "Con gái đừng tùy tiện cãi nhau với người khác, như thế bạn sẽ bị coi là thiếu giáo dục, nên tát cái vào mặt nó, để nó biết thế nào là sức mạnh".