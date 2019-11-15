Ngọc Trinh khuyên chị em hãy tát thẳng vào mặt đối thủ thay vì cự cãi kẻo bị đánh giá 'thiếu giáo dục'

Hậu trường 15/11/2019 11:40

Người mẫu Ngọc Trinh khiến dư luận chú ý khi phát ngôn sốc trên trang cá nhân. Cô khuyên chị em đừng tùy ý cãi nhau mà hãy tát thẳng mặt đối phương.

Trên trang cá nhân, người mẫu Ngọc Trinh gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh cực trẻ trung và năng động tại sân bay. "Gà cưng" Vũ Khắc Tiệp nổi bật cả một góc trời khi diện set đồ hiệu đắt tiền với gam màu nổi. Bên cạnh đó, cô lại khiến dư luận sốc nặng khi khuyên chị em đừng nên cự cãi tùy tiện bởi như vậy sẽ bị đánh giá là "thiếu giáo dục". Thay vào đó, "nữ hoàng nội y" đưa ra lời khuyên cực "bá đạo".

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Ngọc Trinh xinh đẹp với trang phục kín đáo khi xuất hiện tại sân bay - Ảnh: FB

Ngọc Trinh nhắn nhủ: "Con gái đừng tùy tiện cãi nhau với người khác, như thế bạn sẽ bị coi là thiếu giáo dục, nên tát cái vào mặt nó, để nó biết thế nào là sức mạnh".

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Cô khuyên chị em thẳng tay trừng trị thay vì cãi vã sẽ làm mất hình tượng - Ảnh: FB
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Là người đẹp lắm thị phi thuộc hàng top của showbiz Việt...
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... mọi động thái của Ngọc Trinh đều thu hút sự chú ý của dư luận - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Ngọc Trinh khiến cư dân mạng trầm trồ bởi nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 30.

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Trước đó, cô gây tranh cãi khi tuyên bố 'nhan sắc quyết định tất cả' - Ảnh: Instagram
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Chân dài sinh năm 1989 còn bị chỉ trích vì khoe thân gợi cảm đến phản cảm...
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... nhất là khi tham dự liên hoan phim Cannes - Ảnh: Internet

Trước đó, cô nàng cũng không ít lần vướng thị phi bởi những phát ngôn "không giống ai". Dù nhận về những phản hồi thiếu tích cực, liên tục bị anti-fan "ném đá" nhưng chân dài Trà Vinh vẫn chẳng để tâm. Dường như cô nàng đã "miễn nhiễm" với những lời chỉ trích khi thường xuyên đối diện với scandal.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp Nữ hoàng nội y

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