Khả Ngân lại bị soi 'hint' hẹn hò với Thanh Sơn chỉ vì chi tiết này

Hậu trường 01/11/2021 20:51

Cặp đôi phim "11 tháng 5 ngày" tiếp tục bị đồn hẹn hò.

Khả Ngân và Thanh Sơn đang được cư dân mạng nhiệt tình "đẩy thuyền" thời gian gần đây sau khi hợp tác chung trong phim 11 Tháng 5 Ngày. Mới đây, hot girl boxing khoe trên trang cá nhân hình ảnh hóa trang Halloween.

Khả Ngân lại bị soi 'hint' hẹn hò với Thanh Sơn chỉ vì chi tiết này - Ảnh 1

Khả Ngân lại bị soi 'hint' hẹn hò với Thanh Sơn chỉ vì chi tiết này - Ảnh 2

Khả Ngân lại bị soi 'hint' hẹn hò với Thanh Sơn chỉ vì chi tiết này - Ảnh 3

Khả Ngân lại bị soi 'hint' hẹn hò với Thanh Sơn chỉ vì chi tiết này - Ảnh 4

Loạt ảnh nóng bỏng của Khả Ngân.

Nữ diễn viên diện bodysuit trang điểm ấn tượng, tạo dáng như một miêu nữ quyến rũ. Bên dưới bình luận, nhiều fans hết lời khen ngợi body của Khả Ngân nhưng cũng có không ít người nhắc tới Thanh Sơn. Bạn diễn của Khả Ngân liên tục bị các fans nhắc tên, thậm chí nhiều người còn tinh mắt soi thêm được hint mới chứng minh cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt.

Nhiều fan nhận ra chiếc điện thoại Khả Ngân cầm khi selfie trong nhà vệ sinh phòng ngủ có ốp y hệt điện thoại của Thanh Sơn. Trong khi trước đó, được biết cô dùng một dòng máy điện thoại khác.

Khả Ngân lại bị soi 'hint' hẹn hò với Thanh Sơn chỉ vì chi tiết này - Ảnh 5
Chiếc điện thoại của cặp đôi bị nghi dùng "đồ đôi".

 

Trước đó, các "thánh soi" đã phát hiện ra Thanh Sơn có một chiếc hoodie màu đen có chữ Paris và trái tim trên ngực trái còn Khả Ngân lại có phiên bản màu trắng y hệt. Cả 2 dù check-in ở background khác nhau nhưng không qua nổi đôi mắt tinh tường của fan.

Khả Ngân lại bị soi 'hint' hẹn hò với Thanh Sơn chỉ vì chi tiết này - Ảnh 6

Khả Ngân lại bị soi 'hint' hẹn hò với Thanh Sơn chỉ vì chi tiết này - Ảnh 7

Khả Ngân lại bị soi 'hint' hẹn hò với Thanh Sơn chỉ vì chi tiết này - Ảnh 8

Thanh Sơn - Khả Ngân.

Khoảnh khắc Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Hoàng Thuỳ Linh chung khung hình bị 'đào' lại, một nhân vật bị gọi tên!

Khoảnh khắc Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn - Hoàng Thuỳ Linh chung khung hình bị 'đào' lại, một nhân vật bị gọi tên!

Từng khá thân thiết nhưng giờ đây bộ ba lại vướng vào mối quan hệ rối rắm.

Xem thêm
Từ khóa:   khả ngân thanh sơn hẹn hò khả ngân thanh sơn khả ngân lộ hint thanh sơn

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 23 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 45 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 23 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?