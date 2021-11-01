Khả Ngân lại bị soi 'hint' hẹn hò với Thanh Sơn chỉ vì chi tiết này

Khả Ngân và Thanh Sơn đang được cư dân mạng nhiệt tình "đẩy thuyền" thời gian gần đây sau khi hợp tác chung trong phim 11 Tháng 5 Ngày. Mới đây, hot girl boxing khoe trên trang cá nhân hình ảnh hóa trang Halloween.

Loạt ảnh nóng bỏng của Khả Ngân.

Nữ diễn viên diện bodysuit trang điểm ấn tượng, tạo dáng như một miêu nữ quyến rũ. Bên dưới bình luận, nhiều fans hết lời khen ngợi body của Khả Ngân nhưng cũng có không ít người nhắc tới Thanh Sơn. Bạn diễn của Khả Ngân liên tục bị các fans nhắc tên, thậm chí nhiều người còn tinh mắt soi thêm được hint mới chứng minh cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt.

Nhiều fan nhận ra chiếc điện thoại Khả Ngân cầm khi selfie trong nhà vệ sinh phòng ngủ có ốp y hệt điện thoại của Thanh Sơn. Trong khi trước đó, được biết cô dùng một dòng máy điện thoại khác.

Chiếc điện thoại của cặp đôi bị nghi dùng "đồ đôi".

Trước đó, các "thánh soi" đã phát hiện ra Thanh Sơn có một chiếc hoodie màu đen có chữ Paris và trái tim trên ngực trái còn Khả Ngân lại có phiên bản màu trắng y hệt. Cả 2 dù check-in ở background khác nhau nhưng không qua nổi đôi mắt tinh tường của fan.

Thanh Sơn - Khả Ngân.