Kẻ thứ ba từng bị mắng 'trơ trẽn' nhất màn ảnh Việt tuyên bố cứng về chuyện chen chân: 'Tiểu tam' nham hiểm, quá quắt còn 'trà xanh' chân thật, ngây thơ

Nữ diễn viên từng gây sốt màn ảnh Việt khi hóa thân quá đỉnh vào vai kẻ chen chân trong phim "Người Phán Xử" đã có những chia sẻ gây chú ý về 2 danh xưng "tiểu tam" và "trà xanh".

Thanh Bi tên thật là Lại Thanh, sinh năm 1992, quê ở Huế. Cô hiện tại đang là một trong những nữ diễn viên đài VTV được nhiều người biết đến qua bộ phim Bão ngầm, đóng vai nữ thiếu úy. Trước đó, nữ diễn viên từng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Người phán xử, với vai diễn cô gái lẳng lơ, chen chân phá hoại hạnh phúc của nữ chính do Đan Lê thủ vai. Thời điểm Người Phán Xử lên sóng, Thanh Bị bị gọi là tiểu tam 'trơ trẽn' nhất màn ảnh Việt - Ảnh: Internet Mới đây, trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn cô thiếu úy xinh đẹp Hải Yến, Thanh Bi tiếp tục khiến dân tình đứng ngồi không yên vì nhan sắc và vóc dáng nỏng bỏng của mình. Đáng chú ý hơn khi ở bộ phim lần này, mỹ nhân gốc Huế tiếp tục thủ vai "trà xanh".

Mỹ nhân VTV gây ấn tượng bởi nụ cười tươi tắn, đôi mắt to tròn - Ảnh: Internet Chia sẻ với Tổ Quốc, nữ diễn viên cho biết bản thân không sợ bị gắn mác tiểu tam, tà xanh và bị ghét vì khi khán giả ghét mình chứng tỏ đã hoàn thành tốt vai diễn. Cô tâm sự: "Việc hóa thân thành 1 thiếu úy "trà xanh" thì phải đối diện với những bình luận tiêu cực là chuyện đương nhiên, tôi không cảm thấy buồn. Vì đó là bình luận mà khán giả dành cho nhân vật, cho những hành động đáng chê trách của cô ấy, còn bản thân tôi chỉ là người diễn viên, tôi diễn theo yêu cầu của kịch bản và đạo diễn mà thôi". Thanh Bi trong phim mới - Ảnh: Tổ Quốc Đáng chú ý hơn khi mỹ nhân họ Lại cho rằng giữa tiểu tam Vân Điệp trong Người Phán Xử và trà xanh Hải Yến trong Bão Ngầm có sự khác biệt rõ rệt. Theo cô, tiểu tam thường quá quắt, chanh chua và thủ đoạn. Còn danh xưng trà xanh chỉ những người ngây thơ và chân thật hơn.

Chia sẻ thêm về việc có sợ khán giả ghét khi liên tục đóng vai tiểu tam quá đạt hay không, "tình cũ" Quang Lê cho hay: "Tôi tôn trọng cảm xúc mà khán giả dành cho nhân vật của mình... Còn việc nhân vật của tôi thường ở tình huống "tiểu tam", "trà xanh" thì đó cũng chỉ là đời sống của nhân vật thôi. Khán giả cũng rất tinh tế, họ phân biệt được cảm xúc dành cho nhân vật và cảm xúc dành cho diễn viên mà. Bằng chứng là dù vào vai Vân Điệp hay Hải Yến, tôi vẫn nhận được những lời mời cộng tác từ nhiều người. Bản thân tôi ngoài đời không bao giờ làm "tiểu tam" nên tôi tin khán giả cũng sẽ không ghét lây sang Thanh Bi đâu". Mối tình ồn ào của showbiz Việt một thời - Ảnh: Internet Trước đó, Thanh Bi từng khiến dân tình dậy sóng khi công khai mối quan hệ yêu đương với ca sĩ Quang Lê. Cả hai thường xuyên đăng tải những hình ảnh nóng mắt cõi mạng. Quang Lê - Thanh Bi từng là cặp đôi ồn ào và vướng nhiều thị phi trong showbiz Việt. Tuy nhiên sau 2 năm mặn nồng, cả hai đã chính thức "đường ai nấy đi" vào năm 2017. Nguyên do được cho là vì sự cố "ảnh giường chiếu" khiến Quang Lê cảm thấy không thoải mái, cả hai quá bận rộn công việc nên ít có thời gian cho nhau.

Quang Lê khẳng định vẫn mặc đồ 'phần dưới' trong sự cố lộ ảnh 'thiếu vải' với Thanh Bi Ca sĩ Quang Lê vừa qua có nhắc lại sự cố lộ ảnh "mát mẻ" với nữ diễn viên Thanh Bi từ vài năm trước, anh khẳng định khi đó cả hai vẫn còn mặc đồ phần dưới chứ không như những gì mọi người vẫn nghĩ.

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