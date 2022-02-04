Kathy Uyên khoe được bạn trai cầu hôn, danh tính ông xã gây 'choáng' khi góp mặt trong hội bạn triệu đô nhà Hà Tăng

Hậu trường 04/02/2022 11:25

Nữ diễn viên nổi tiếng Kathy Uyên mới đây đã được bạn trai cầu hôn, bạn trai nữ diễn viên được dân tình chú ý khi cực thân với hội bạn triệu đô nhà Hà Tăng.

Vừa qua, nữ diễn viên Kathy Uyên hạnh phúc chia sẻ tin vui đầu năm. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên khoe khoảnh khắc vừa được bạn trai cầu hôn, chính thức về chung một nhà sau thời gian hẹn hò. Đính kèm với loạt ảnh bạn trai quỳ gối và trao nhẫn cho cô, đạo diễn phim Chị chị em em bày tỏ: "Anh ấy đã cầu hôn và tôi đồng ý".

Kathy Uyên khoe được bạn trai cầu hôn, danh tính ông xã gây 'choáng' khi góp mặt trong hội bạn triệu đô nhà Hà Tăng - Ảnh 1

Bên dưới bình luận, đông đảo nghệ sĩ trong Vbiz như Hoa hậu Phương Khánh, Hà Thu, Mlee, Phi Thanh Vân,... gửi lời chúc mừng tới hạnh phúc của cặp đôi.

Kathy Uyên khoe được bạn trai cầu hôn, danh tính ông xã gây 'choáng' khi góp mặt trong hội bạn triệu đô nhà Hà Tăng - Ảnh 2

Kathy Uyên được khán giản yêu mến với nhiều vai diễn thực lực trong các bộ phim đình đám. Sau khi kết thúc mối tình hơn 10 năm với đạo diễn Việt kiều, Kathy Uyên khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. 

Đến đầu năm 2020, nữ diễn viên bất ngờ  đăng loạt ảnh tình tứ bên bạn trai mới để mừng Valentine. Danh tính bạn bạn trai Kathy Uyên  sau đó cũng nhanh chóng được người hâm mộ phát hiện ra. Được biết bạn trai Kathy Uyên tên Lý Việt Vũ và là một doanh nhân.

Kathy Uyên khoe được bạn trai cầu hôn, danh tính ông xã gây 'choáng' khi góp mặt trong hội bạn triệu đô nhà Hà Tăng - Ảnh 3

Anh cũng có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng Tăng Thanh Hà. Đó là lý do thời gian qua, cả hai liên tục có mặt trong các bữa tiệc do gia đình Hà Tăng tổ chức. Trên mạng xã hội, cặp đôi thường xuyên có những khoảnh khắc sánh đôi trong các buổi tiệc cùng gia đình triệu đô Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn. 

Kathy Uyên khoe được bạn trai cầu hôn, danh tính ông xã gây 'choáng' khi góp mặt trong hội bạn triệu đô nhà Hà Tăng - Ảnh 4

 

Kathy Uyên khoe được bạn trai cầu hôn, danh tính ông xã gây 'choáng' khi góp mặt trong hội bạn triệu đô nhà Hà Tăng - Ảnh 5

Kathy Uyên và bạn trai doanh nhân quen biết nhau thời gian dài trước khi công khai tìm hiểu vào năm 2020. Hai năm qua, Kathy Uyên thường xuyên đăng tải những hình ảnh ngọt ngào cùng bạn trai.

Vũ Ly Việt sinh trưởng ở Canada, anh là CEO một agency nổi tiếng về quảng cáo, tư vấn và công nghệ. Năm 2016, anh được công bố trong danh sách '40 under 40' của tạp chí Campain Asia tôn vinh những gương mặt trẻ đã đạt được thành tích cao trong lĩnh vực marketing truyền thông.

 

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