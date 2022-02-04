Khoe ảnh bên tình mới, Phi Hùng "ẩn ý" về Lâm Khánh Chi, hối hận về khoảng thời gian yêu nhau?

Hậu trường 04/02/2022 09:34

Dòng trạng thái của chồng cũ Lâm Khánh Chi bên "tinh mới" khiến nhiều người nghĩ ngay đến nữ ca sĩ chuyển giới.

Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 tháng ly hôn với Lâm Khánh Chi, Phi Hùng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi công khai bạn gái mới. Cụ thể, trong ngày cuối cùng của năm, chồng cũ Lâm Khánh Chi đón giao thừa bằng khoảng khắc công khai loạt ảnh tình bể bình bên bạn gái sau khoảng thời gian lấp lửng. Chia sẻ ảnh  bạn gái, Phi Hùng ngọt ngào viết: "Yêu em".

Khoe ảnh bên tình mới, Phi Hùng 'ẩn ý' về Lâm Khánh Chi, hối hận về khoảng thời gian yêu nhau? - Ảnh 1

Từ sau khi công khai, Phi Hùng liên tục chia sẻ những khoảng khắc tình tứ, lãng mạn bên người yêu. Tuy nhiên, trong dòng trạng thái mới được anh chàng chia sẻ mới đây, nhiều người không khỏi nghĩ đến Lâm Khánh Chi. Cụ thể, chồng cũ nữ ca sĩ viết: "Sao bây giờ mới tìm thấy nhau? Trọn vẹn cái Tết đầu tiên", ngoài ra anh còn để hashtag "em", "hạnh phúc giản đơn" và tên cô gái trẻ.

Khoe ảnh bên tình mới, Phi Hùng 'ẩn ý' về Lâm Khánh Chi, hối hận về khoảng thời gian yêu nhau? - Ảnh 2

Câu nói "Sao bây giờ mới tìm thấy nhau?" của Phi Hùng khiến nhiều người nghĩ ngay đến Lâm Khánh Chi. Netizen cho rằng anh chàng đang "ẩn ý" về việc hối hận trong khoảng thời gian yêu nữ ca sĩ chuyển giới và hối tiếc vì đến nay mới "tìm thấy" được tình yêu đích thực của đời mình.

Khoe ảnh bên tình mới, Phi Hùng 'ẩn ý' về Lâm Khánh Chi, hối hận về khoảng thời gian yêu nhau? - Ảnh 3

Phi Hùng lên xe hoa với Lâm Khánh Chi vào tháng 1/2018. Tổ ấm của cặp đôi thêm viên mãn khi chào đón con đầu lòng sau 1 năm chung nhà. Đến tháng 12/2021, Phi Hùng đột ngột tuyên bố chấm dứt hôn nhân, không còn liên quan giọng ca chuyển giới. Lâm Khánh Chi sau đó cũng xác nhận chia tay, làm mẹ đơn thân.

Khoe ảnh bên tình mới, Phi Hùng 'ẩn ý' về Lâm Khánh Chi, hối hận về khoảng thời gian yêu nhau? - Ảnh 4

Dù chưa nói rõ lý do chia tay, thế nhưng Phi Hùng liên tục có những chia sẻ ẩn ý về việc ly hôn “cơm không lành, canh không ngọt” với nữ ca sĩ chuyển giới. Trong một lần đáp trả bình luận chỉ trích mình vì phụ bạc Lâm Khánh Chi, Phi Hùng bất ngờ tuyên bố sẵn sàng tung ra bằng chứng bóc mẽ những uẩn khúc sau cuộc ly hôn: “Cần anh gửi những cái em không ngờ tới không? Bực cả mình. Đã muốn yên ả rồi” - chồng cũ Lâm Khánh Chi đáp. 

Đáp trả chồng cũ, Lâm Khánh Chi đăng ảnh make-up lồng lộn, ôm ấp 'người bạn đặc biệt', đã thế còn về quê người này ăn Tết

Đáp trả chồng cũ, Lâm Khánh Chi đăng ảnh make-up lồng lộn, ôm ấp 'người bạn đặc biệt', đã thế còn về quê người này ăn Tết

Trong khi Phi Hùng đăng ảnh ôm ấp tình mới nóng bỏng, Lâm Khánh Chi cũng không kém cạnh khi khoe ảnh xinh đẹp ngút ngàn bên người "đặc biệt".

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