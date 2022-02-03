Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị soi 'bàn tay hư' ôm sát rạt tình mới nóng bỏng

Trần Phi Hùng - chồng cũ Lâm Khánh Chi thoải mái đăng tải hình ảnh tình tứ bên cô gái lạ được cho là bạn gái mới sau khi ly hôn.

Sau khi ly hôn, Lâm Khánh Chi và chồng cũ - Trần Phi Hùng ít nhắc về nhau. Mới đây, chồng cũ nữ ca sĩ đăng tải loạt ảnh chụp tình tứ với một cô gái lạ nóng bỏng. Cô gái này được cho là tình mới của Phi Hùng, "Đã từng hư nhưng chưa từng hỏng. Đã từng va nhưng chưa từng chạm", chồng cũ Lâm Khánh Chi viết.

Bộ ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì ngoại hình gợi cảm của tình mới chồng cũ Lâm Khánh Chi. Không những thế, dân tình còn đổ xô vào săm soi bàn tay hư đặt ở eo của cô gái. Trong ảnh, Phi Hùng để tay lên vòng 2 của cô gái này khiến dân tình nóng mắt.

Bàn tay hư của chồng cũ Lâm Khánh Chi.

Hậu ly hôn, Phi Hùng nhanh chóng có cuộc sống hạnh phúc bên tình mới. Trong khi đó, Lâm Khánh Chi ít cập nhật cuộc sống riêng trên mạng xã hội.

Lâm Khánh Chi tung bức ảnh gia đình thuở còn hạnh phúc trước khi đường ai nấy đi, nói câu này với chồng cũ Hậu ly hôn, người đẹp chuyển giới Lâm Khánh Chi tung bức ảnh gia đình cùng với chồng cũ kèm câu nói buồn bã khiến dân tình cảm thấy tiếc nuối cho cô nàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chong-cu-lam-khanh-chi-bi-soi-ban-tay-hu-om-sat-rat-tinh-moi-nong-bong-448638.html