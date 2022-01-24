Lâm Khánh Chi tung bức ảnh gia đình thuở còn hạnh phúc trước khi đường ai nấy đi, nói câu này với chồng cũ

Sáng ngày 24/1, trên trang facebook cá nhân, Lâm Khánh Chi cập nhật trạng thái “đang cảm thấy buồn” cùng bức ảnh gia đình nhỏ thuở còn hạnh phúc kèm dòng nhắn nhủ khiến không ít người đau lòng: “Bộ ảnh chụp kỷ niệm trước khi gia đình em đường ai nấy đi. Em chúc anh thật may mắn và thành công nhé! Hợp rồi lại tan tất cả chỉ là số phận mà thôi!”

Lâm Khánh Chi cập nhật trạng thái buồn bã cùng bức ảnh tổ ấm nhỏ thuở còn mặn nồng khiến người hâm mộ vô cùng đau lòng

Đôi dòng nhắn nhủ tới chồng cũ sau khi ly hôn của ca sĩ chuyển giới cho thấy cô vẫn còn rất quan tâm đến Phi Hùng. Bên dưới bài đăng, rất nhiều fan hâm mộ gửi lời hỏi thăm và động viên tới người đẹp: “Em thấy buồn lắm chị!”; “Sao lại như vậy, gia đình chị đẹp quá mà chị yêu”; “Chị ơi, em thấy buồn quá, em ước gì chị gái của em mãi được hạnh phúc, em thương chị nhiều lắm”…

Nhiều fan hâm mộ gửi lời hỏi thăm và động viên chúc nữ ca sĩ mau chóng vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này

Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng thường đăng những câu nói thể hiện sự buồn bã về chuyện gia đình mình, khiến dân tình hết sức đau lòng: “"Rồi cuối cùng tui cũng bị dính chưởng, một năm thật là buồn chán. Rất nhiều điều xui xẻo, áp lực đến với tui. Nghẹn lòng"; "Cuộc sống, ngay cả khi có một ngàn lý do để làm cho bạn khóc, bạn vẫn phải tìm một triệu lý do để giữ nụ cười".

Sau ly hôn, Lâm Khánh Chi thường đăng những status buồn bã, tiếc nuối về cuộc hôn nhân đã qua

Sau khi ly hôn với Phi Hùng, Lâm Khánh Chi thường đăng những status buồn bã, tiếc nuối mối tình cũ khiến netizen cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô nàng.

Đặc biệt, ngay sau khi đường ai nấy đi, Phi Hùng thường xuyên bị bắt chụp khoảnh khắc đang “cận kề” người phụ nữ khác, mặc dù phủ nhận quan hệ tình cảm nhiều lần, nhưng cộng đồng mạng vẫn cảm thấy thật đáng tiếc cho cuộc hôn nhân đã từng rất tốt đẹp của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng.

Phi Hùng thông báo không còn liên quan tới Lâm Khánh Chi.

Chồng cũ của Lâm Khánh Chi thường xuyên bị "chộp" khoảnh khắc bên gái lạ khiến dân tình bán tín bán nghi anh đã có "bồ" mới

Được biết, Lâm Khánh Chi và Phi Hùng kết hôn vào tháng 1/2018. Đám cưới của cả hai từng gây chú ý với dàn siêu xe. Lâm Khánh Chi từng được cho là nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên của Việt Nam có đám cưới hoành tráng như vậy. Trước đó, diễn viên Quý Bình là bạn thân của Lâm Khánh Chi nên đã có mặt trong dàn bưng mâm quả tại lễ vu quy của Lâm Khánh Chi.

Một năm sau đám cưới, Khánh Chi và Phi Hùng chào đón quý tử đầu lòng là cậu bé Thiên Long, hiện 3 tuổi. Trước khi ly hôn, Lâm Khánh Chi thường chia sẻ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc khi được bố mẹ chồng và ông xã kém 8 tuổi chăm sóc, yêu chiều, thường mua tặng cô những món đồ đắt đỏ.

Tuy nhiên sau đó cặp đôi lên tiếng đường ai nấy đi khiến cư dân mạng không khỏi tiếc nuối

Tuy nhiên, cách đây không lâu, Phi Hùng đột ngột tuyên bố chấm dứt hôn nhân, nhấn mạnh từ nay không còn liên quan Lâm Khánh Chi khiến cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng. "Tạm thời tôi không thể chấp nhận được nữa thì tôi muốn dừng lại, chấm dứt, kết thúc. Tôi cần câu trả lời của Khánh Chi và cô ấy nói chia tay", anh cho biết.

Đến 14/12, Lâm Khánh Chi cũng chính thức tuyên bố không liên quan tới chồng cũ. Giọng ca chuyển giới khẳng định hiện làm mẹ đơn thân. Cuộc sống sau ly hôn của nữ ca sĩ cũng khiến khán giả quan tâm.