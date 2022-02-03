Đáp trả chồng cũ, Lâm Khánh Chi đăng ảnh make-up lồng lộn, ôm ấp 'người bạn đặc biệt', đã thế còn về quê người này ăn Tết

Hậu trường 03/02/2022 18:00

Trong khi Phi Hùng đăng ảnh ôm ấp tình mới nóng bỏng, Lâm Khánh Chi cũng không kém cạnh khi khoe ảnh xinh đẹp ngút ngàn bên người "đặc biệt".

Hậu ly hôn chồng trẻ, Lâm Khánh Chi nhiều lần khiến dân mạng ngỡ ngàng khi đăng ảnh thân mật bên trai trẻ. Ngày 3/2 (tức mùng 3 Tết), nữ ca sĩ lại chia sẻ loạt ảnh bên người đàn ông lạ kèm dòng trạng thái ẩn ý: "Mùng 3 của 2 đứa em nè".

Đáp trả chồng cũ, Lâm Khánh Chi đăng ảnh make-up lồng lộn, ôm ấp 'người bạn đặc biệt', đã thế còn về quê người này ăn Tết - Ảnh 1
Đáp trả chồng cũ, Lâm Khánh Chi đăng ảnh make-up lồng lộn, ôm ấp 'người bạn đặc biệt', đã thế còn về quê người này ăn Tết - Ảnh 2

 

Nhiều người cho rằng đây có thể là tình mới của nữ ca sĩ chuyển giới. Trước những bình luận thắc mắc từ cư dân mạng, Lâm Khánh Chi cho biết: "Đây là diễn viên Song Duy - một người bạn đặc biệt trong nghề của tôi, rất thân với tôi và hiện nay đang là trợ lý của tôi. Hiện tại tôi đang ở quê của người bạn này ở Quy Nhơn để ăn Tết".

Theo lời Lâm Khánh Chi, Song Duy chính là người đồng hành, an ủi người đẹp chuyển giới sau khi trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc sống. "Nếu không có Song Duy cùng tôi trong thời gian qua, có lẽ một mình tôi không vượt qua được", cô tuyên bố.

Đáp trả chồng cũ, Lâm Khánh Chi đăng ảnh make-up lồng lộn, ôm ấp 'người bạn đặc biệt', đã thế còn về quê người này ăn Tết - Ảnh 3
Song Duy chính là người bạn đặc biệt của Lâm Khánh Chi.

 

Trước đó, Lâm Khánh Chi cũng đăng tải bộ ảnh tình tứ bên chàng trai này. Trong khi Lâm Khánh Chi khoe ảnh bên người bạn đặc biệt, chồng cũ của cô cũng khoe ảnh ôm sát rạt tình mới nóng bỏng. Cư dân mạng đồn đoán hành động của Lâm Khánh Chi được cho là đáp trả động thái của chồng cũ sau khi đường ai nấy đi. 

Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị soi 'bàn tay hư' ôm sát rạt tình mới nóng bỏng

Chồng cũ Lâm Khánh Chi bị soi 'bàn tay hư' ôm sát rạt tình mới nóng bỏng

Trần Phi Hùng - chồng cũ Lâm Khánh Chi thoải mái đăng tải hình ảnh tình tứ bên cô gái lạ được cho là bạn gái mới sau khi ly hôn.

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