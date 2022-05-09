Huy Trần 'mất điểm' khi bị tóm một hành động thiếu tinh tế với Ngô Thanh Vân ngay trong lễ cưới

Hành động thiếu tinh tế của Huy Trần đang gây nhiều xôn xao bàn tán.
- Chùm ảnh sắc nét 'đám cưới thế kỷ' Ngô Thanh Vân: 'cô dâu chú rể' đẹp rạng rỡ, riêng dàn khách mời 'bật khóc' vì lý do này
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Ngày 8/5 vừa qua, showbiz rộn ràng hòa chung niềm vui trong lễ cưới của "đả nữ" Ngô Thanh Vân và tình trẻ Huy Trần được diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất ở Đà Nẵng. Lễ cưới giới hạn số lượng khách mời với 50 người gồm gia đình, họ hàng hai bên và những nghệ sĩ thân thiết nổi tiếng Vbiz như Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch và Will (nhóm 365 trước đây), Xuân Lan, Nam Trung...
Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội đều tràn ngập những hình ảnh tuyệt đẹp tại lễ cưới của cặp đôi bên cạnh bờ biển lãng mạn. Tuy nhiên, một khoảnh khắc tại lễ cưới vô tình được chụp lại gây nhiều sự chú ý. Cụ thể, trong hình ảnh cho thấy, Huy Trần thản nhiên đi phía trước trong khi Ngô Thanh Vân đang chật vật với chiếc váy cưới nặng nề phía sau. Mặc dù có thêm một người khác hỗ trợ nhưng nhìn nữ diễn viên vẫn khá khó khăn trong di chuyển.
Hành động vô tình này của Huy Trần khiến dân tình phải nhắc nhở. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực rằng có thể Huy Trần đang vội ra lễ đường để tiếp khách, cộng thêm phải lo nhiều thứ tại lễ cưới nên đã hơi lơ là với Ngô Thanh Vân.
Bỏ qua những chi tiết nhỏ gây tranh cãi thì mối tình của Ngô Thanh Vân và Huy Trần nhận được rất nhiều sự chúc phúc và ủng hộ. Trong khoảnh khắc đẹp trên lễ đường, nữ diễn viên hạnh phúc thổ lộ những lời tận đáy lòng khiến nhiều người xúc động: "Cảm ơn Huy đã xuất hiện trong cuộc đời Vân. 12 năm Vân cô đơn và tìm kiếm một người chồng thì Huy có mặt đúng lúc Vân cần. Huy đến với Vân không có gì hào nhoáng, chỉ cần đưa khăn giấy cho Vân khóc và nhắc Vân nên dành nhiều thời gian cho bản thân hơn công việc, như vậy đã đủ. Vân hứa làm một người vợ tốt và sẵn sàng có những đứa con".