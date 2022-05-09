Huy Trần 'mất điểm' khi bị tóm một hành động thiếu tinh tế với Ngô Thanh Vân ngay trong lễ cưới

Ngày 8/5 vừa qua, showbiz rộn ràng hòa chung niềm vui trong lễ cưới của "đả nữ" Ngô Thanh Vân và tình trẻ Huy Trần được diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất ở Đà Nẵng. Lễ cưới giới hạn số lượng khách mời với 50 người gồm gia đình, họ hàng hai bên và những nghệ sĩ thân thiết nổi tiếng Vbiz như Isaac, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch và Will (nhóm 365 trước đây), Xuân Lan, Nam Trung...

Ngô Thanh Vân và Huy Trần xúc động khi phát biểu trên lễ đường - Ảnh: Internet

Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội đều tràn ngập những hình ảnh tuyệt đẹp tại lễ cưới của cặp đôi bên cạnh bờ biển lãng mạn. Tuy nhiên, một khoảnh khắc tại lễ cưới vô tình được chụp lại gây nhiều sự chú ý. Cụ thể, trong hình ảnh cho thấy, Huy Trần thản nhiên đi phía trước trong khi Ngô Thanh Vân đang chật vật với chiếc váy cưới nặng nề phía sau. Mặc dù có thêm một người khác hỗ trợ nhưng nhìn nữ diễn viên vẫn khá khó khăn trong di chuyển.