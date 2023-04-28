Hữu Tín bật khóc ngay tại phiên toà nói lời xin lỗi gia đình và khán giả: 'Mong rằng con có hội làm lại cuộc đời'

Tại tòa, bị cáo Phi khai không biết sử dụng ma túy. Sau khi đi chơi ở quận 5 với người đàn ông không rõ lai lịch tên Endy nhét ma túy vô tay nên bị cáo cầm mang về để trong phòng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 28/4, TAND quận 8 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Hữu Tín (36 tuổi, tức diễn viên hài Hữu Tín) về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (33 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) bị đưa ra xét xử về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Còn bị cáo Hữu Tín khai sử dụng ma túy do tò mò. “Bị cáo cũng biết ma túy tác hại lớn đến sức khỏe nhưng lúc đó do có uống bia rượu, nghe nói ma tuý nên bị cáo tò mò sử dụng, không kìm chế được”, bị cáo Tín trình bày.

Bị cáo làm nghề DJ, tiếp xúc với nhiều người sử dụng ma túy nên biết rõ đó là ma túy. Bị cáo Phi khai rất hối hận vì sự việc mình đã gây ra, không biết sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bị cáo Hữu Tín khai thêm lấy ma túy trong phòng của Phi. Nhìn viên thuốc không rõ là loại gì, do từng thấy trên mạng nên bị cáo suy đoán đó là thuốc lắc.

Sau khi sử dụng xong thì thấy mệt và bị ói. Đến khi Phi về thì dọn dẹp cho bị cáo; sau đó Huyền đến, Phi đưa ma túy cho Huyền sử dụng. Bị cáo cùng Phi, Huyền, Tâm ngồi nói chuyện đến 6 giờ sáng thì đi ngủ.

Bị cáo Hoàng Phi và bị cáo - diễn viên Hữu Tín (tóc ngắn) tại phiên tòa - ẢNH: Pháp luật TP.HCM

Thực hành quyền công tố, đại diện VKSND quận 8 nhận định hành vi các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, an ninh. Tuy nhiên, các bị cáo nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; bị cáo Hữu Tín có đóng góp cho xã hội, các bị cáo phạm tội không nhằm thu lợi bất chính.

Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Phi từ năm năm sáu tháng tù đến sáu năm sáu tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tám đến chín năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo Hữu Tín bị đề nghị từ bảy năm sáu tháng tù đến tám năm sáu tháng tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hữu Tín bị bắt quả tang khi sử dụng ma tuý tại nhà riêng - Ảnh: Internet

Theo đoạn clip được Vietnamnet đăng tải, nói trong phiên tòa, Hữu Tín hối hận rằng bản thân là trong lĩnh vực nghệ thuật, anh cũng biết phiên toà hôm nay có nhiều người đến xem, quan tâm. Nam diễn viên bật khóc cho biết vô cùng ăn năn, hối hận về việc làm của mình khi đã phụ lòng yêu thương của gia đình và công chúng.

Nói lời sau cùng, bị cáo Hữu Tín xúc động bật khóc: “Bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình và muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả. Bị cáo mong sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm về với gia đình, xã hội, làm nghề và chăm sóc cho bố mẹ, các con”.