Diễn viên hài Hữu Tín và DJ Nguyễn Hoàng Phi cùng ra hầu tòa hôm nay

Hậu trường 28/04/2023 09:56

Bị cáo Trần Hữu Tín (diễn viên hài Hữu Tín) bị cáo Nguyễn Hoàng Phi đều bị đưa ra xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo PLO, hôm nay (28-4), TAND quận 8 mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Hữu Tín (36 tuổi, tức diễn viên hài Hữu Tín) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (33 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) bị đưa ra xét xử về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Trần Trọng Trúc, Phó chánh án TAND quận 8.

Diễn viên hài Hữu Tín và DJ Nguyễn Hoàng Phi cùng ra hầu tòa hôm nay - Ảnh 1

Diễn viên hài Hữu Tín lúc bị công an bắt quả tang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. ẢNH: Internet

Liên quan vụ án, Nguyễn Hoàng Phi (32 tuổi) bị truy tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 11-6, Công an phường 5, quận 8 kiểm tra hành chính một căn hộ tại chung cư Giai Việt. Ở thời điểm kiểm tra, công an xác định có Hữu Tín, Hoàng Phi và bốn người bạn của Tín có mặt trong căn hộ.

 

Diễn viên hài Hữu Tín và DJ Nguyễn Hoàng Phi cùng ra hầu tòa hôm nay - Ảnh 2
Công an làm việc với nam diễn viên. Ảnh: Internet

Qua kiểm tra, công an thu giữ một đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, một gói ni lông chứa một viên nén màu hồng và một gói ni lông chứa 10 viên nén màu xanh. Công an còn thu giữ một thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, một dàn máy DJ, cặp loa, đèn xoay…

Công an tiến hành mời những người kể trên về trụ sở làm việc. Xét nghiệm tìm chất ma túy có trong nước tiểu, kết quả Hữu Tín và hai người khác dương tính.

Quá trình điều tra xác định, Hữu Tín quen biết và cho Phi ở chung căn hộ tại chung cư Giai Việt, Phi cùng Tín đóng tiền thuê nhà.

Diễn viên hài Hữu Tín và DJ Nguyễn Hoàng Phi cùng ra hầu tòa hôm nay - Ảnh 3
Nam diễn viên trước khi bị bắt. Ảnh: Internet

Vào giữa tháng 5, Phi cùng một số người bạn đi hát karaoke trên địa bàn quận 5. Tại đây, một người đàn ông tên Endy (chưa rõ lai lịch) đã bỏ ma túy ra cho mọi người sử dụng. Đến lúc ra về, Phi mang theo số ma túy còn dư về nhà cất giữ.

Rạng sáng 11-6, sau khi đi ăn uống cùng nhóm bạn, Hữu Tín rủ bạn về chung cư nghỉ ngơi. Tại đây, Hữu Tín tìm thấy trong phòng của Phi có đĩa sành chứa ma túy và thuốc lắc nên lấy ra cùng Tâm sử dụng. Cả hai người lấy một nửa viên thuốc lắc đã bể vụn ra chia đôi uống rồi đi ngủ.

Diễn viên hài Hữu Tín và DJ Nguyễn Hoàng Phi cùng ra hầu tòa hôm nay - Ảnh 4
DJ Hoàng Phi. Trước khi rơi vào vòng lao lý, Phi Nguyễn từng nhập ngũ để hoàn thành trách nhiệm công nhân. Ảnh: Internet

Sau đó, Phi đi làm về thì biết Hữu Tín đã sử dụng ma túy nên chỉnh nhạc tạo cảm giác hưng phấn và đưa ma túy cho những người bạn của Tín để cùng "phê". Đến khi cả nhóm phê ma túy thì Phi chỉnh nhạc lớn để đi ngủ. Đến 9h cùng ngày thì bị công an kiểm tra căn hộ và phát hiện vụ việc như trên.

Hữu Tín là một diễn viên được nhiều người biết đến sau khi giành giải quán quân chương trình Cười xuyên Việt năm 2016. Hữu Tín còn tham gia sân khấu kịch, game show, phim truyền hình.

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