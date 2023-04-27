Những năm cuối đời, vợ chồng NSƯT Hồng Đức chuyển vào TP.HCM sống cùng con. Gia đình con gái lớn và con trai út nghệ sĩ đang từ Canada về nước để lo tang lễ cho bố.

Theo Báo VietNamNet, Bà Nguyễn Thị Thùy Dương - con gái NSƯT Hồng Đức - báo tin ông qua đời hôm 22/4, đến nay gia đình mới thông báo tới mọi người.

NSƯT Hồng Đức tên thật là Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1940 tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ông lớn lên tại Hải Phòng, trở thành kiến trúc sư và làm việc tại đây.

Lễ nhập quan diễn ra vào sáng 3.5. Chiều cùng ngày, nam nghệ sĩ được an táng tại công viên nghĩa trang Phúc An Viên (Thủ Đức).

Năm 1963 - 1969, ông chạm ngõ phim ảnh, dần chuyển sang nghề diễn viên khi làm việc tại Xưởng Phim truyện Việt Nam (nay là Hãng Phim truyện Việt Nam).

Hồng Đức trong phim "Cảnh sát hình sự". Ảnh: Internet

Năm 1964, nghệ sĩ đóng vai chính - anh hùng Cù Chính Lan trong phim Người chiến sĩ trẻ, ghi dấu với giới điện ảnh nhờ tái hiện chân thật hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ.

Nhờ vai diễn, ông được nhận các giải Bông Sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ nhất năm 1970, bằng khen của Hội Điện ảnh Liên Xô tại Liên hoan phim quốc tế Moscow năm 1965. NSƯT còn tham gia nhiều phim như Lá cờ chuẩn, Một chuyến xe, Bình minh xôn xao...

NSƯT Hồng Đức tên thật là Nguyễn Văn Đức. Ảnh: Internet

Thập niên 1990, Hồng Đức đóng các phim truyền hình như Cổ cồn trắng, Chạy án... thuộc series phim Cảnh sát hình sự. Đặc biệt, vai Tiên "chỉ" trong Cảnh sát hình sự: Cổ cồn trắng lấy chất liệu từ nguyên mẫu "trùm" Năm Cam gây ấn tượng mạnh với khán giả màn ảnh nhỏ.

Ngoài phim ảnh, ông còn là nghệ sĩ kỳ cựu của Nhà hát kịch nói Trung ương (nay là Nhà hát kịch Việt Nam), từng đóng vai chính nhiều vở nổi tiếng như Đại đội trưởng của tôi, Nhân danh công lý, Lịch sử và nhân chứng, Bài ca Điện Biên, Đảo thần Vệ nữ...

Ngoài đóng phim điện ảnh và truyền hình, NSƯT Hồng Đức còn là cộng tác tại Nhà hát kịch nói Trung ương (nay là Nhà hát Kịch Việt Nam), nổi tiếng với nhiều thể loại vai. Sự ra đi của ông khiến nhiều người thương tiếc.