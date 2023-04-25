Thông tin mới về diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher': Mắc bệnh hiểm nghèo, phải nhờ nhân viên y tế theo dõi

Hậu trường 25/04/2023 08:05

Khi bị bắt, cựu diễn viên trong tình trạng sức khỏe yếu, phải nhờ nhân viên y tế can thiệp. Ngoài ra, lực lượng chức năng tiết lộ thêm hoàn cảnh của cô rất khó khăn.

Theo thông tin từ Báo CAND, trước đó, khoảng 20h10 ngày 10/3/2023, trước số nhà 104 Khâm Thiên, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Đống Đa làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phát hiện Bùi Thị Lệ Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 0,696 gam ma tuý tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận đã mua số ma tuý trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách. Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên nổi tiếng, từng đóng vai "Hoài Thatcher" trong phim "Xin hãy tin em" của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Được biết, Lệ Hằng đã lập gia đình, có một con gái và hiện đã ly hôn. Nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ năm 2012. Khi bị bắt, Bùi Thị Lệ Hằng nhan sắc tàn tạ, sức khoẻ yếu, tuy nhiên không nghiện ma tuý. Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Thông tin mới về diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher': Mắc bệnh hiểm nghèo, phải nhờ nhân viên y tế theo dõi - Ảnh 1
Cựu diễn viên khi bị bắt. Ảnh: Zing

Cũng theo Zing, theo chỉ huy Công an quận Đống Đa, Hằng có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước khi bị bắt, người phụ nữ này mắc bệnh tim, thường xuyên phải nhập viện. Quá trình giam giữ, bị can đang được các nhân viên y tế theo dõi, điều trị.

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995.

Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Ngoài Xin hãy tin em, Lệ Hằng từng góp mặt trong phim: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…

Thông tin mới về diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher': Mắc bệnh hiểm nghèo, phải nhờ nhân viên y tế theo dõi - Ảnh 2
Nhan sắc hiếm hoi sau khi giải nghệ của nữ diễn viên. Ảnh: Internet

Xin hãy tin em là bộ phim truyền hình được đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện vào năm 1997. Bộ phim khai thác đề tài của những sinh viên năm cuối, trong đó Hoài Thatcher là nhân vật chính. Cô sinh viên tỉnh lẻ này có tính cách ngang tàng, thích tụ tập bạn bè, thích uống rượu, thường xuyên bỏ học. Tuy vậy, ẩn sau trong vẻ ngoài ngổ ngáo ấy, Hoài lại là cô gái rất giàu tình thương. Cô cưu mang một đứa trẻ mồ côi, luôn bảo vệ bạn bè.

Nét diễn cá tính, ngỗ nghịch và phá phách ngang tàng của Hoài Thatcher trong phim nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả.

Thông tin mới về diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher': Mắc bệnh hiểm nghèo, phải nhờ nhân viên y tế theo dõi - Ảnh 3
Thời nữ diễn viên còn đóng phim. Ảnh: Internet

Đảm nhận vai Hoài Thatcher là nữ diễn viên Lệ Hằng. Cô sinh năm 1975, quê Tuyên Quang. Lệ Hằng được đạo diễn Đỗ Thanh Hải mời đóng vai chính khi đang là sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Vai diễn đầu tay đưa Lệ Hẳng trở nên nổi tiếng.

Sau bộ phim đầu tiên, Lệ Hằng bén duyên với nhiều bộ phim truyền hình khác nhưng đều là những vai các cô gái cá tính, phải kể đến các vai diễn như Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn… Tuy nhiên, tất cả các vai diễn sau đó của Lệ Hằng đều không vượt qua được cái bóng của Hoài Thatcher. Sau khi ra trường, Lệ Hằng về cộng tác tại Nhà hát Tuổi trẻ.

Thông tin mới về diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher': Mắc bệnh hiểm nghèo, phải nhờ nhân viên y tế theo dõi - Ảnh 4
Nữ diễn viên gây ấn tượng màn ảnh nhỏ thời bấy giờ. Ảnh: Internet

Về chuyện đời tư, Lệ Hằng kết hôn khá sớm khi còn đang là sinh viên Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Chồng cô làm nghề kinh doanh tự do. Cả hai có với nhau một cô công chúa xinh xắn. Nữ diễn viên từng kể rằng chồng ủng hộ việc cô duy trì hoạt động nghệ thuật. Chính vì thế, ông xã luôn phụ vợ chăm sóc con gái.

Thời gian khi còn hoạt động nghệ thuật, Lệ Hằng từng trải lòng, nhiều năm sau khi phim Xin hãy tin em đóng máy, cô nhận thêm nhiều vai diễn khác nhau, đóng nhiều phim khác, nhưng gặp ngoài đường, khán giả chỉ gọi với cái tên duy nhất là Hoài Thatcher. Nữ diễn viên từng tâm sự, thu nhập từ nghề diễn không đủ để cô trang trải cuộc sống.

 

Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' bị bắt: Xác minh, làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được

Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' bị bắt: Xác minh, làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được bị can mua của ai để mở rộng điều tra, tiếp tục xem xét xử lý đối với các đối tượng khác có liên quan.

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Từ khóa:   Hoài Thatcher Lệ Hằng diễn viên Lệ Hằng

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