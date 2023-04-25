Vụ 'Hoài Thatcher' bị bắt: Tác giả kịch bản phim 'Xin hãy tin em' lên tiếng xót xa

Nhìn hình ảnh "Hoài Thatcher" năng động, cá tính một thời giờ đây vướng vào vòng lao lý khiến không ít khán giả xót xa đặt câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra với nữ diễn viên suốt những năm qua?

Theo VTC News, ngày 23/4/2023, diễn viên Bùi Thị Lệ Hằng , người từng vào vai Hoài Thatcher phim Xin hãy tin em, bị khởi tố vì buôn bán ma túy. Theo thông tin từ phía cơ quan chức năng, tang vật thu giữ gồm 0,696 gam ma túy tổng hợp, Lệ Hằng khai nhận số ma tuý trên mua với giá 500 nghìn đồng để bán lại cho khách.

Hình ảnh khác lạ của Lệ Hằng khi bị bắt khiến không ít người xót xa. Ảnh: Internet

Là biên kịch phim Xin hãy tin em, từng chứng kiến Lệ Hằng vào vai Hoài Thatcher, nữ nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ không khỏi đau xót. Bà viết: "Mang ký ức ra khâu... Chiều tối qua, nhiều bạn cũ, người quen gửi ảnh Lệ Hằng - Hoài Thatcher bị bắt vì mua bán ma tuý. Nhìn ảnh Hằng bây giờ và ngày ấy, bao kỷ niệm cũ quay về.

Thực tế những năm sinh viên Tổng hợp vào nội trú sống vài tuần, quá nhiều chuyện vui khiến mình ám ảnh từ những năm 1986 - 1988, sau đó viết truyện ngắn Xin hãy tin em. Và, Xin hãy tin em sống lâu rực rỡ khi đạo diễn Đỗ Thanh Hải dựng thành phim năm 1997.

Đi theo đoàn phim hàng ngày, xem Lê Vũ Long, Lệ Hằng, chị Hương Dung... quay đi quay lại từng cảnh, để rồi phim chiếu lên được yêu thích và nhắc mãi. Ca khúc trong phim hát đến tận bây giờ…

Nhà văn Thu Huệ - biên kịch phim "Xin hãy tin em" xót xa: "Mong em sau chuyện này khi quay lại đời sống bình thường, không phí phạm đời mình như lâu nay".

Hằng ngày ấy trong veo, hoá thân vào nhân vật khiến mình xem và khóc những cảnh cuối. Những diễn viên tham gia Xin hãy tin em sau vẫn vào những vai khác, phim khác, còn Hằng biến mất, để rồi đi con đường không liên quan phim ảnh với kết cục quá dở cho một đời phụ nữ đã từng rực rỡ thế.

Nữ diễn viên ngày xưa. Ảnh: Internet

Đã quen và có kỷ niệm với Hằng, chỉ mong em sau chuyện này khi quay lại đời sống bình thường, không phí phạm đời mình như lâu nay, vì để có tài năng như thế không phải dễ. Thương và tiếc một tài năng!".

Có lẽ không ít người cũng giống như nhà văn Thu Huệ, phải thốt lên "thương và tiếc một tài năng" khi nhắc tới chuyện của Lệ Hằng. Chị từng là diễn viên đình đám sau vai Hoài Thatcher, cũng thử sức với nhiều vai diễn khác sau đó và còn trở thành diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Thế nhưng đến năm 2012, Lệ Hằng giải nghệ, rời khỏi Nhà hát và bặt tin cho đến tận khi bị bắt.

Hình ảnh đẹp của Lệ Hằng trong lòng khán giả. Ảnh: Internet

Khoảng thời gian hơn chục năm trời khi nữ diễn viên "mất tích" khỏi làng giải trí không đủ để làm lu mờ đi hình ảnh "nữ quái Hoài Thatcher" ngổ ngáo nhưng thẳng thắn, nghĩa hiệp trong mắt khán giả nhiều thế hệ. Người ta xót xa cho một ngôi sao, một kỷ niệm thanh xuân của họ.

Theo Zing, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, từng học Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Ra trường, Lệ Hằng về công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và tham gia bộ phim truyền hình đầu tiên vào năm 1995.

Đến năm 2012, nữ diễn viên bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Ngoài Xin hãy tin em, Lệ Hằng từng góp mặt trong phim: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…

Theo chỉ huy Công an quận Đống Đa, Hằng có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước khi bị bắt, người phụ nữ này mắc bệnh tim, thường xuyên phải nhập viện. Quá trình giam giữ, bị can đang được các nhân viên y tế theo dõi, điều trị.