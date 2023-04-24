Vụ diễn viên ‘Hoài Thatcher’ Lệ Hằng bị bắt gây xôn xao: Không phải ai cũng đủ bản lĩnh trước hào quang bất ngờ

Nét diễn cá tính, ngỗ nghịch và phá phách ngang tàng của Hoài Thatcher trong phim nhanh chóng gây ấn tượng với khán giả và ai cũng kì vọng vào một tương lai tỏa sáng của nữ diễn viên.

Lệ Hằng , người từng vào vai ' Hoài Thatcher ' của phim "Xin hãy tin em", bộ phim truyền hình được đạo diễn Đỗ Thanh Hải thực hiện vào năm 1997.

"Hào quang mang lại sự nổi tiếng và tiền bạc. Nếu không bản lĩnh, sự nổi tiếng làm họ tưởng mình là ông vua, bà hoàng. Còn tiền bạc dễ quá lại nhiều cám dỗ, cộng thêm những mối quan hệ từ hào quang ấy khiến họ không kiểm soát được bản thân.

Theo Đạo diễn Đức Thịnh thông tin trên VietNamNet, anh cho rằng, ở thời điểm nào cũng có những người nghệ sĩ vì ánh hào quang đến bất ngờ mà không đủ bản lĩnh để đối đầu.

Mặt khác, hào quang của nghệ thuật mang đến, nhưng sống khép kín, không giao du, bạn cũng sẽ bị mang tiếng là chảnh... Từ đó kéo theo hệ lụy bị gạt khỏi môi trường tập thể. Nghệ sĩ sống cảm xúc nhiều hơn lý trí, nên phải thực sự bản lĩnh mới trụ được với nghệ thuật", đạo diễn Đức Thịnh khẳng định.

Nhân vật Hoài Thatcher từng ấn tượng trên màn ảnh nhỏ. Ảnh: Internet

Anh chia sẻ nghệ sĩ muốn trụ vững với nghề, ngoài bản lĩnh còn cần đạo đức. "Mỗi con người sinh ra và lớn lên, chưa cần biết làm nghề gì, phải học đạo đức làm người trước tiên. Nó sẽ ảnh hưởng đến đạo đức làm nghề sau này.

Tôi đã sống trong môi trường nghệ thuật khá lâu, làm đủ các mảng từ điện ảnh đến âm nhạc, thực sự có nhiều trăn trở. Tuy nhiên, khó có thể định nghĩa vì bản chất của nghệ thuật rất giá trị với xã hội, chỉ có người làm nghệ thuật làm nó giá trị hơn hay tầm thường thôi", đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ thêm.

Còn nhớ, việc diễn viên hài Hữu Tín bị bắt và đã có bản án về tội phạm từng gây xôn xao. Hữu Tín sinh năm 1987, anh nổi tiếng sau khi trở giành được giải Quán quân Cười xuyên Việt năm 2016. Nghệ sĩ giành được nhiều danh hiệu khác như Quán quân Nghệ sĩ đa tài 2017, Huy chương bạc – Hội diễn sân khấu toàn quốc...

Đam mê nghiệp diễn, diễn viên hài Hữu Tín học bài bản và tốt nghiệp khoa diễn viên tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM năm 2009, sau đó về công tác tại sân khấu của NSND Hồng Vân. Trước khi được khán giả chú ý, anh chỉ đóng vai phụ, lương thấp. Sau này, anh và một số đồng nghiệp lập nhóm hài X-Pro kiếm sống thêm, dần có thu nhập ổn định. Sau khi diễn viên hài này bị bắt, nhiều người tỏ ra nuối tiếc vì những đóng góp cho nghệ thuật trước đây của anh.

Hữu Tín liên quan đến chất cấm khi sự nghiệp trên đỉnh cao. Ảnh: Internet

Hiệp "Gà" từng là diễn viên Nhà hát Tuổi Trẻ. Tuy nhiên, tháng 4/2005, do vô kỷ luật nên bị buộc thôi việc, trở thành diễn viên tự do.

Thời điểm đó, Hiệp "Gà" vẫn đang là một trong những danh hài trẻ nổi bật nhất tại miền Bắc. Khán giả biết đến anh từ các vai diễn duyên dáng trong Gặp nhau cuối tuần và Gala Cười. Cũng bởi vậy, scandal đã tạo nên một cơn chấn động không nhỏ.

Hiện tại, Hiệp "Gà" vẫn đi diễn tại các sân khấu hội chợ, lễ hội để duy trì đam mê. Tuy vậy, với loạt scandal về ma tuý và đời tư, sự nghiệp của anh vĩnh viễn không thể trở lại.

"Hằng biến mất, để rồi đi con đường không liên quan phim ảnh, với kết cục quá dở cho một đời phụ nữ từng rực rỡ như thế", nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ chia sẻ thêm trên VietNamNet. "Mong sau này, khi Lệ Hằng quay lại cuộc sống bình thường sẽ "không phí phạm đời mình như lâu nay, vì để có tài năng như thế không phải dễ".

Liên quan đến vụ Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú P.Khâm Thiên, Q.Đống Đa, Hà Nội) bị bắt quả tang về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy", Công an Q.Đống Đa vẫn đang làm rõ hành vi của nữ diễn viên này để có những biện pháp tố tụng tiếp theo.

Cựu diễn viên trước đây. Ảnh: Internet

Theo Công an Q.Đống Đa, Lệ Hằng chỉ mua bán nhỏ lẻ ma túy để kiếm tiền sống qua ngày chứ nữ diễn viên không sử dụng chất ma túy. Thời điểm bị bắt quả tang, Công an Q.Đống Đa xét nghiệm nhanh thì Lệ Hằng âm tính với chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 10.3, trong lúc tuần tra địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Đống Đa bắt quả tang Lệ Hằng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trước số nhà 104 Khâm Thiên.

Cựu diễn viên bị bắt. Ảnh: Internet

Tại hiện trường, Công an Q.Đống Đa thu giữ 0,696 g ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Lệ Hằng khai nhận mua số ma túy kể trên với giá 500.000 đồng mang bán lại ăn chênh lệch.

Lệ Hằng từng học tại Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội, là diễn viên khá nổi tiếng, đóng vai "Hoài Thatcher" trong phim Xin hãy tin em. Ngoài ra, Lệ Hằng còn góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…

Năm 2012, Lệ Hằng bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Quá trình sinh sống tại địa bàn Q.Đống Đa, Lệ Hằng nằm trong diện theo dõi vì nghi vấn là "chân rết" của một đại lý ma túy trên địa bàn; sau đó thì bị bắt quả tang đang bán ma túy cho khách.