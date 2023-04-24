Ca sĩ Chu Bin bị loại khỏi đêm nhạc vì vướng ồn ào tình ái, động thái mạnh của BTC

Những lời đấu tố qua lại giữa Chu Bin với bạn gái cũ vừa dứt thì ban tổ chức đêm nhạc Đức Thi và những tấm lòng vàng ngay lập tức có động thái dứt khoát. Đơn vị tổ chức quyết định loại Chu Bin và người được cho là bạn gái hiện tại của anh khỏi danh sách nghệ sĩ khách mời.

Theo thông tin từ Zing, Đại diện ban tổ chức cho biết đang khẩn trương tìm các nghệ sĩ thay thế. Ngoài Chu Bin , Hiền Hồ cũng từng bị loại bỏ khỏi show diễn ở một trường đại học vì vướng scandal.

Tương tự Chu Bin, vào cuối năm 2022, Hiền Hồ cũng từng bị Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM gạch bỏ khỏi show diễn của trường vào phút chót do vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ sinh viên. Bầu show Phan Anh nói thêm với Zing trong lúc đợi quy định chính thức có hiệu lực, nghệ sĩ Việt nên phải tự ý thức hành động, lời nói và phát ngôn của mình trên mạng xã hội hay truyền thông.

Giải thích lý do nói trên, ban tổ chức nhấn mạnh đêm nhạc nằm trong khuôn khổ Lễ hội truyền thống 10/3 tại khu phố Trịnh Xá, phường Châu Khê, thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh nên mọi khâu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu.

"Thu nhập cao thì nghệ sĩ phải chịu áp lực lớn. Không thể lúc hét giá cát-xê thì đặt mình vào vị trí ngôi sao nhưng khi phát ngôn, hành động lại nhận 'Tôi là người bình thường thôi'. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, tôi cũng thấy một bộ phận khán giả thích lăng mạ, xúc phạm nghệ sĩ trên mạng xã hội. Điều đó dẫn đến những cuộc khẩu chiến không đáng có. Cả nghệ sĩ lần khán giả cần thay đổi phông văn hóa của mình", anh trao đổi thêm.

Nghệ sĩ cần xem lại phát ngôn của mình. Ảnh: Internet

Trước đó, Chu Bin và Nhung Baby là hai giọng ca được mời góp mặt trong chương trình Đức Thi và những tấm lòng vàng. Song mới đây bộ đôi vướng phải lùm xùm tình ái trên mạng xã hội khiến dư luận xôn xao. Trước những ồn ào này, ban tổ chức quyết định hủy show của hai ca sĩ với cùng lý do “không đủ điều kiện cho phép”.

Thời gian qua, những thông tin về chuyện tình cảm của ca sĩ Chu Bin khiến giới giải trí xôn xao. Ảnh: Internet

Chu Bin tên thật là Chu Đăng Thanh, sinh năm 1985 tại Buôn Mê Thuột. Anh là con út trong một gia đình có ba anh em. Vốn là người gốc Bắc vào Tây nguyên làm kinh tế mới, gia đình Chu Bin trải qua quá nhiều sóng gió. Từ một cậu bé tỉnh lẻ, không biết ước mơ thực sự là gì, Chu Bin tìm đến ca hát như một cách để thoát nghèo. Song đến hiện tại, nam ca sĩ cho rằng đây là lựa chọn đúng đắn nhất của cuộc đời.

Năm 4 tuổi, sau khi cha mẹ chia tay, Chu Bin sống với cha ở Nam Định và được ông dạy học võ. Nhưng cha anh nghiện rượu nặng, thường xuyên chửi bới, đánh đập các con mỗi khi lên cơn say. Trước những tháng ngày buồn bã, anh khi đó lên 5, cùng anh trai 9 tuổi bàn với nhau kế hoạch “tẩu thoát” trở về với mẹ ở Thái Bình.

Quê nội và quê ngoại cách nhau khoảng vài chục cây số, nhưng với hai đứa trẻ lúc đó thì là một vấn đề rất lớn. Tuy nhiên, với bản lĩnh của con nhà võ, hai anh em dắt nhau đi trong đêm và gần một tuần sau đã trở được về với mẹ trong sự vui mừng khôn xiết của bà. Xót con, bà giấu nhẹm hai anh em trong nhà và quyết định không trả về. Cha anh cũng qua đời không lâu sau đó vì bệnh tật.