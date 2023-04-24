Nóng: Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' từng là đối tượng tình nghi liên quan đến chất cấm

Tại hiện trường, Công an Q.Đống Đa thu giữ 0,696 g ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Lệ Hằng khai nhận mua số ma túy kể trên với giá 500.000 đồng mang bán lại ăn chênh lệch.

Theo Thanh Niên, trước đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 10.3, trong lúc tuần tra địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Đống Đa bắt quả tang Lệ Hằng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực trước số nhà 104 Khâm Thiên.

Năm 2012, Lệ Hằng bất ngờ tuyên bố giải nghệ. Quá trình sinh sống tại địa bàn Q.Đống Đa, Lệ Hằng nằm trong diện theo dõi vì nghi vấn là "chân rết" của một đại lý ma túy trên địa bàn; sau đó thì bị bắt quả tang đang bán ma túy cho khách.

Lệ Hằng từng học tại Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội, là diễn viên khá nổi tiếng, đóng vai " Hoài Thatcher " trong phim Xin hãy tin em. Ngoài ra, Lệ Hằng còn góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn…

Cựu diễn viên thời ấy. Ảnh: Internet

Theo Công an Q.Đống Đa, Lệ Hằng chỉ mua bán nhỏ lẻ ma túy để kiếm tiền sống qua ngày chứ nữ diễn viên không sử dụng chất ma túy. Thời điểm bị bắt quả tang, Công an Q.Đống Đa xét nghiệm nhanh thì Lệ Hằng âm tính với chất ma túy.

Được biết, Lệ Hằng đã lập gia đình, có một con gái và hiện đã ly hôn. Nữ diễn viên tuyên bố giải nghệ năm 2012. Khi bị bắt, Bùi Thị Lệ Hằng nhan sắc tàn tạ, sức khoẻ yếu, tuy nhiên không nghiện ma tuý. Hiện Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Bùi Thị Lệ Hằng là gương mặt quen thuộc trên truyền hình. Bùi Thị Lệ Hằng quê Tuyên Quang, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cô có vai diễn đầu tiên trong bộ phim Bản tình ca trong đêm năm 1995.

Lệ Hằng đảm nhận vai Hoài trong Xin hãy tin em. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phải qua Xin hãy tin em - bộ phim đầu tay của đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Lệ Hằng mới nổi tiếng, thậm chí trở thành hiện tượng trong giới trẻ. Khi đó, Lệ Hằng là sinh viên năm nhất của Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.

Xin hãy tin em là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất về đề tài sinh viên đã gắn liền với thời thanh xuân của thế hệ khán giả 8X, 9X. Mong ước kỷ niệm xưa - ca khúc của phim - cũng nổi tiếng đến tận bây giờ.

Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của một nhóm sinh viên trong ký túc xá đại học. Trong đó, tuyến nhân vật được chú ý nhất là Hoài Hoài Thatcher (Lệ Hằng đóng) và chuyện tình với anh chàng Phong "lãng tử" (Lê Vũ Long).

Trong phim, Hoài Thatcher do Lệ Hằng thủ vai là một cô gái sốc nổi, ngang tàng, đua đòi và thường xuyên đánh nhau, chơi bời, uống rượu. Tuy nhiên, thực chất, Hoài có tấm lòng nhân hậu khi giúp đỡ trẻ mồ côi và luôn hết mình vì bạn bè.

Diễn viên nổi tiếng một thời. Ảnh: Internet

Từ khi gặp chàng trai hiền lành Phong, cô cố gắng thay đổi bản thân. Tuy nhiên, quá khứ của Hoài khiến chuyện tình giữa cô với Phong gặp nhiều sóng gió.

Thời điểm đó, hình ảnh Hoài Thatcher với mái tóc ngắn, quần áo bụi bặm, tính cách hầm hố rất nổi tiếng. Hình ảnh này cũng gắn liền với với tên tuổi Lệ Hằng suốt nhiều năm, ngay cả khi cô giải nghệ.

Lê Vũ Long - diễn viên thủ vai Phong “lãng tử” - từng tâm sự với Zing Xin hãy tin em được thực hiện trong giai đoạn 1995-1997 và phát sóng năm 1998. Thời điểm đó, mọi thứ đều đơn sơ, truyền hình thì ít, phim Hàn Quốc, Trung Quốc cũng chưa phổ biến như hiện giờ. Do đó, Xin hãy tin em nói riêng và phim Việt nói chung rất được mong chờ. Phim thậm chí tạo nên làn sóng trong xã hội và đặc biệt giới trẻ dù chỉ có vỏn vẹn 3 tập.

Ngoài thành công của phim, Lệ Hằng tham gia nhiều phim truyền hình khác. Song song với việc đóng phim, Lệ Hằng còn công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nhiên, cô từng tâm sự phải sống nhờ thu nhập của ông xã vì lương quá thấp. Thời điểm năm 2007, lương của cô chỉ là 500.000 đồng/tháng. Trong khi đó, chồng cô kinh doanh tự do.

Do đó, được gia đình ủng hộ việc đóng phim nhưng năm 2012, Lệ Hằng tuyên bố giải nghệ. Cô cũng rời Nhà hát Tuổi trẻ và sau đó sống kín tiếng. Cô không tham gia bất cứ sự kiện giải trí nào. Khán giả, đồng nghiệp gần như không hay biết cuộc sống của cô trong những năm qua như thế nào.