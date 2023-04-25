Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' bị bắt: Xác minh, làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được

Hậu trường 25/04/2023 07:00

Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được bị can mua của ai để mở rộng điều tra, tiếp tục xem xét xử lý đối với các đối tượng khác có liên quan.

Trước đó, theo Thanh Niên, quá trình sinh sống tại địa bàn Q.Đống Đa, Lệ Hằng nằm trong diện theo dõi vì nghi vấn là "chân rết" của một đại lý ma túy trên địa bàn; sau đó thì bị bắt quả tang đang bán ma túy cho khách.

Theo VOV, trưởng đại diện văn phòng luật Chính Pháp cho rằng, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được bị can mua của ai để mở rộng điều tra, tiếp tục xem xét xử lý đối với các đối tượng khác có liên quan.

Hằng được xác định là diễn viên từng đóng vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim "Xin hãy tin em", được sản xuất vào năm 1997. Đây cũng là một trong những vai diễn để đời của nữ diễn viên này. Trong vụ việc trên, cơ quan điều tra khởi tố đối tượng này về tội mua bán trái phép chất ma túy do có các chứng cứ chứng minh Bùi Thị Lệ Hằng mua ma túy về để bán kiếm lời.

Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' bị bắt: Xác minh, làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được - Ảnh 1
Cựu diễn viên Lệ Hằng. Ảnh: Internet

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) thông tin trên VOV cho biết, theo thông tin từ phía cơ quan điều tra thì tang vật thu giữ được 0,696 gam ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, Lệ Hằng đã khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho khách.

"Như vậy, với vật chứng thu được, lời khai nhận tội của nghi phạm và các chứng cứ khác về các giao dịch có liên quan, thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam cựu nữ diễn viên này về tội mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại khoản 1, điều 251 Bộ luật Hình sự", luật sư Cường nói.“Thông thường, những trường hợp mua lẻ ma túy để bán lại thường là các đối tượng nghiện nhiều năm, không có thu nhập nên lựa chọn hình thức lấy "mỡ nó rán nó", mua ma túy một phần để sử dụng, một phần để bán kiếm lời... bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ ngoài lần mua bán trái phép chất ma túy này thì bị can còn thực hiện hành vi mua bán nào khác hay không?”- luật sư Cường phân tích trên VOV.

Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' bị bắt: Xác minh, làm rõ nguồn gốc số ma túy thu giữ được - Ảnh 2
Diễn viên Hoài Thatcher. Ảnh: Internet

Trường hợp có căn cứ cho thấy, ngoài lần phạm tội này, bị can còn nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy thì sẽ bị áp dụng tình tiết là phạm tội nhiều lần, sẽ chuyển sang khung hình phạt cao hơn quy định tại điều 251 bộ luật hình sự và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tổng lượng ma túy mà bị can đã thực hiện hành vi mua bán trước đó.

Ngoài ra, đối tượng bán ma túy cho bị can này và đối tượng mua ma túy cũng sẽ bị xử lý hình sự nếu như cơ quan điều tra có chứng cứ để chứng minh...đây là vụ án khá bất ngờ đối với nhiều người, đặc biệt là đối với các fan hâm mộ của nữ diễn viên này.

Bùi Thị Lệ Hằng quê gốc ở Tuyên Quang, từng học tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Bị can này từng được biết đến thông qua các vai diễn trong nhiều bộ phim như: "Xin hãy tin em" (vai Hoài), "Những ngọn nến trong đêm" (vai Bảo), "Cổ cồn trắng" (vai Thanh Sói), "Chuyện phố phường" (vai Ban). Năm 2012, nữ diễn viên này tuyên bố giải nghệ./.

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