Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' sa ngã, giới văn nghệ sĩ nói gì?

Đạo diễn Đức Thịnh dù chưa từng hợp tác với Lệ Hằng cũng đánh giá cao diễn xuất của Lệ Hằng. Anh chia sẻ trên Vietnamnet: “Vai diễn của chị rất thành công, Hoài Thacher là nhân vật hay nhất phim. Thời điểm đó, có lẽ chị là gương mặt tôi nhớ nhất”.

Nhà văn Thu Huệ và đạo diễn Đức Thịnh đều tiếc cho tài năng của Lệ Hằng khi cô sa ngã. Nhà văn Thu Huệ viết trên trang cá nhân: “Dàn diễn viên tham gia Xin hãy tin em về sau vẫn vào những vai khác, phim khác, còn Hằng biến mất, để rồi đi con đường không liên quan phim ảnh, với kết cục quá dở cho một đời phụ nữ từng rực rỡ như thế…

Nữ diễn viên đình đám một thời. Ảnh: Internet

…Đã quen và có kỷ niệm với Hằng, chỉ mong em sau chuyện này khi quay lại đời sống bình thường, không phí phạm đời mình như lâu nay, vì để có tài năng như thế không phải dễ. Tiếc một tài năng”.

Đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ: “Xin hãy tin em. Tiếc cho chị. Một tài năng. Một hào quang của những kỷ niệm và thứ cám dỗ đã lấy đi hết tất cả. Thật sự tiếc”.

Không chỉ người trong nghề, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì nữ diễn viên tài năng như Lệ Hằng lại chọn con đường sai lầm.

“Tiếc cho cô này nhỉ, không theo nghiệp diễn mà lại thành ra như này”, “Ôi tiếc quá, ngày xưa đóng phim hay thế mà”, “Quá sốc luôn, đáng tiếc, một vết trượt quá dài”, một số bình luận của cư dân mạng trên các diễn đàn.

Theo Zing, ngày 23/4, Công an Hà Nội cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nữ diễn viên khi bị bắt. Ảnh: Zing

Cảnh sát xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Theo cảnh sát, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

Theo chỉ huy Công an quận Đống Đa, Hằng có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước khi bị bắt, người phụ nữ này mắc bệnh tim, thường xuyên phải nhập viện. Quá trình giam giữ, bị can đang được các nhân viên y tế theo dõi, điều trị.