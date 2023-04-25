Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' sa ngã, giới văn nghệ sĩ nói gì?

Hậu trường 25/04/2023 08:59

Rất nhiều người bàng hoàng khi biết thông tin cựu diễn viên nổi tiếng trước đây có liên quan đến chất cấm. Nhiều người trong nghề cũng tiếc cho tài năng của nữ diễn viên.

Mới đây, thông tin diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy gây xôn xao dư luận. Cách đây 26 năm, Lệ Hằng nổi tiếng với vai Hoài Thatcher trong bộ phim “Xin hãy tin em”.

Vì cái bóng quá lớn của Hoài Thacher, Lệ Hằng không có thêm vai diễn ấn tượng. Ngoài đóng phim, nữ diễn viên còn diễn kịch tại Nhà hát Tuổi trẻ. Đến năm 2012, Lệ Hằng bất ngờ giải nghệ.

Diễn xuất của Lệ Hằng được người trong nghề đánh giá cao. Đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ trên Báo Giao Thông, Lệ Hằng là diễn viên rất cá tính, thông minh, khả năng diễn xuất tốt. Anh từng hợp tác với cô trong "Những ngọn nến trong đêm" với vai trò đạo diễn và "Kẻ cắp bất đắc dĩ" với vai trò quay phim.

Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' sa ngã, giới văn nghệ sĩ nói gì? - Ảnh 1
Diễn viên Lệ Hằng. Ảnh: Internet

Nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ - tác giả truyện ngắn “Xin hãy tin em” khi đến phim trường cũng ấn tượng với cách diễn của Lệ Hằng. “Lệ Hằng ngày ấy trong veo, hóa thân vào nhân vật khiến mình xem và khóc những cảnh cuối”, nhà văn Thu Huệ cho hay.

Đạo diễn Đức Thịnh dù chưa từng hợp tác với Lệ Hằng cũng đánh giá cao diễn xuất của Lệ Hằng. Anh chia sẻ trên Vietnamnet: “Vai diễn của chị rất thành công, Hoài Thacher là nhân vật hay nhất phim. Thời điểm đó, có lẽ chị là gương mặt tôi nhớ nhất”.

Nhà văn Thu Huệ và đạo diễn Đức Thịnh đều tiếc cho tài năng của Lệ Hằng khi cô sa ngã. Nhà văn Thu Huệ viết trên trang cá nhân: “Dàn diễn viên tham gia Xin hãy tin em về sau vẫn vào những vai khác, phim khác, còn Hằng biến mất, để rồi đi con đường không liên quan phim ảnh, với kết cục quá dở cho một đời phụ nữ từng rực rỡ như thế…

Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' sa ngã, giới văn nghệ sĩ nói gì? - Ảnh 2
Nữ diễn viên đình đám một thời. Ảnh: Internet

…Đã quen và có kỷ niệm với Hằng, chỉ mong em sau chuyện này khi quay lại đời sống bình thường, không phí phạm đời mình như lâu nay, vì để có tài năng như thế không phải dễ. Tiếc một tài năng”.

Đạo diễn Đức Thịnh chia sẻ: “Xin hãy tin em. Tiếc cho chị. Một tài năng. Một hào quang của những kỷ niệm và thứ cám dỗ đã lấy đi hết tất cả. Thật sự tiếc”.

Không chỉ người trong nghề, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì nữ diễn viên tài năng như Lệ Hằng lại chọn con đường sai lầm.

“Tiếc cho cô này nhỉ, không theo nghiệp diễn mà lại thành ra như này”, “Ôi tiếc quá, ngày xưa đóng phim hay thế mà”, “Quá sốc luôn, đáng tiếc, một vết trượt quá dài”, một số bình luận của cư dân mạng trên các diễn đàn.

Theo Zing, ngày 23/4, Công an Hà Nội cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cựu diễn viên Lệ Hằng 'Hoài Thatcher' sa ngã, giới văn nghệ sĩ nói gì? - Ảnh 3
Nữ diễn viên khi bị bắt. Ảnh: Zing

Cảnh sát xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Theo cảnh sát, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

 

Theo chỉ huy Công an quận Đống Đa, Hằng có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước khi bị bắt, người phụ nữ này mắc bệnh tim, thường xuyên phải nhập viện. Quá trình giam giữ, bị can đang được các nhân viên y tế theo dõi, điều trị.

 

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Từ khóa:   Lệ Hằng Hoài Thatcher diễn viên Lệ Hằng

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