Sáng nay (28/4), TAND quận 8 - TP.HCM tổ chức xét xử diễn viên hài Hữu Tín cùng đồng phạm "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo thông tin từ báo Người lao động, sáng 28/4, TAND Q.8 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tín (36 tuổi, diễn viên hài Hữu Tín) về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; bị cáo Nguyễn Hoàng Phi (33 tuổi, làm nghề chỉnh nhạc - DJ) về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Diễn viên hài Hữu Tín khai tại TAND quận 8 (TP.HCM) dùng ma túy do tò mò - Ảnh: Báo Người lao động

Tại toà, Trần Hữu Tín khai sử dụng ma tuý vì tò mò. Bị cáo thấy viên thuốc không rõ là loại gì, chỉ suy đoán đó là thuốc lắc. Khi sử dụng xong bị cáo Tín thấy mệt, ngủ dậy còn bị ói. Sau đó, bị cáo Phi về nhà thấy vậy nên dọn dẹp. Cùng lúc này, Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) đến căn hộ nên Phi đưa ma tuý cho Huyền sử dụng, cả hai ngồi nói chuyện với nhau tới sáng. Bị cáo Nguyễn Hoàng Phi khai không biết sử dụng ma túy. Về lý do mang ma túy về phòng cất, Phi khai do sau khi đi chơi với người đàn ông tên Endy (không rõ lai lịch), người này nhét vô tay nên bị cáo cầm về.

Tại tòa án, bị cáo Phi khai rất hối hận vì sự việc mình đã gây ra, không biết sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy. Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện 6 người có mặt trong căn hộ, gồm: Trần Hữu Tín, Nguyễn Hoàng Phi, Trần Thanh Tâm (34 tuổi, ngụ Long An), N.T.X.T. (35 tuổi, ngụ Quận 11), Dương Thái Ngọc Huyền (18 tuổi) và T.T.A. (31 tuổi, cùng ngụ Phú Nhuận). Trần Hữu Tín tại căn hộ mà Tín cùng nhóm bạn đã sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: Báo Thanh Niên CA tiến hành kiểm tra phòng ngủ, thu giữ 1 đĩa sành có chứa tinh thể màu trắng, 1 gói nilon chứa 1 viên nén màu hồng và 1 gói chứa 10 viên nén màu xanh. Công an còn thu giữ 1 thẻ nhựa, tờ 50.000 đồng cuộn tròn, máy tính, 1 dàn máy DJ, cặp loa, đèn xoay. Sau đó, Công an phường 5, quận 8 đã mời những người kể trên về trụ sở làm việc, lập biên bản phạm tội quả tang. Xét nghiệm tìm chất ma túy có trong nước tiểu, kết quả Hữu Tín, Tâm và Huyền dương tính; Phi, T. và A. âm tính.

Tình tiết BẤT NGỜ trong vụ diễn viên Lệ Hằng bị bắt vì mua bán ma túy Ngày 24/4, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết thông tin mới về vụ nữ diễn viên Lệ Hằng (tên thật là Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975) mua bán trái phép chất ma túy.

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