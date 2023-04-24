Ngày 24/4, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết thông tin mới về vụ nữ diễn viên Lệ Hằng (tên thật là Bùi Thị Lệ Hằng (SN 1975) mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin từ báo Người lao động, Công an Q.Đống Đa cho biết, Lệ Hằng (tên thật là Bùi Thị Lệ Hằng, SN 1975, trú tại ngõ 222 phố Lê Duẩn, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa), chỉ mua bán nhỏ lẻ ma túy để kiếm tiền sống qua ngày chứ nữ diễn viên không sử dụng chất ma túy. Thời điểm bị bắt quả tang, Công an Q.Đống Đa xét nghiệm nhanh thì Lệ Hằng âm tính với chất ma túy.

Lệ Hằng tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người lao động

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình địa bàn, Lệ Hằng được đưa vào tầm ngắm, nghi vấn là một "chân rết" nhỏ lẻ của đại lý ma túy trên địa bàn ở phường Trung Phụng (quận Đống Đa). Sau đó, Hằng cùng con gái về sinh sống tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Trước đó, theo nguồn tin từ báo Thanh niên, khoảng 20h10 ngày 10/3, trong lúc tuần tra địa bàn, thấy đối tượng lảng vảng trước số nhà 104 phố Khâm Thiên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Đống Đa tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Lệ Hằng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lệ Hằng trong phim Xin hãy tin em - Ảnh: Báo Thanh niên

Tại hiện trường, Công an thu giữ 0,696 g ma túy tổng hợp. Tại cơ quan điều tra, Lệ Hằng khai nhận mua số ma túy kể trên với giá 500.000 đồng mang bán lại ăn chênh lệch.

Hiện tại, cơ quan đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Lệ Hằng từng học tại Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội, là diễn viên khá nổi tiếng, đóng vai "Hoài Thatcher" trong phim Xin hãy tin em. Ngoài ra, Lệ Hằng còn góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như: Những ngọn nến trong đêm, Cổ cồn trắng, Chuyện phố phường, Phi đội chuồn chuồn… Đến năm 2012, Lệ Hằng bất ngờ tuyên bố giải nghệ.

Nóng: Nữ diễn viên đình đám một thời từng thủ vai 'Hoài Thatcher' bị bắt vì mua bán ma túy Cảnh sát xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bat-ngo-thong-tin-moi-nhat-vu-dien-vien-le-hang-bi-bat-vi-mua-ban-ma-tuy-575686.html