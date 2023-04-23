Nóng: Nữ diễn viên đình đám một thời từng thủ vai 'Hoài Thatcher' bị bắt vì mua bán ma túy

Sao Việt 23/04/2023 17:43

Cảnh sát xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 23/4, Công an Hà Nội cho hay Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Lệ Hằng (48 tuổi, trú phường Khâm Thiên) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cảnh sát xác nhận bị can Bùi Thị Lệ Hằng là diễn viên Lệ Hằng, từng thủ vai nhân vật Hoài Thatcher trong phim Xin hãy tin em của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, được sản xuất năm 1997.

Theo cảnh sát, tối 10/3, khi tuần tra trên phố Khâm Thiên, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận Đống Đa phát hiện bà Hằng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu tang vật gần 0,7 gram ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, người phụ nữ này khai mua số ma túy trên với giá 500.000 đồng để bán lại cho người khác.

 

Nóng: Nữ diễn viên đình đám một thời từng thủ vai 'Hoài Thatcher' bị bắt vì mua bán ma túy - Ảnh 1
Bị can Bùi Thị Lệ Hằng - Ảnh: Zingnews

Theo thông tin từ Giadinh.net, được biết, Bùi Thị Lệ Hằng từng học ĐH Sân khấu điện ảnh. Năm 1997, bộ phim về đề tài sinh viên “Xin hãy tin em” ra mắt và gây tiếng vang lớn, được coi là ký ức của rất nhiều thế hệ sinh viên thời bấy giờ.

Trong phim, Hằng đóng vai Hoài “thatcher”, một trong những vai diễn để đời của nữ diễn viên này.  

Một Á hậu vội vàng lên tiếng thanh minh giữa lùm xùm buôn ma túy của diễn viên Lệ Hằng

Một Á hậu vội vàng lên tiếng thanh minh giữa lùm xùm buôn ma túy của diễn viên Lệ Hằng

Trong đêm muộn, Á hậu này đã có phản hồi vì những thông tin ảnh hưởng đến cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   Bùi Thị Lệ Hằng nữ diễn viên mua ma tuý nữ diễn viên tàng trữ ma tuý

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm