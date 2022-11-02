Lệ Hằng unfollow Kim Duyên: chị chị em em nghỉ chơi?

Dân tình phát hiện á Hậu Lệ Hằng unfollow Kim Duyên trên trang cá nhân, nghi vấn tình chị em rạn nứt. Mới đây cả hai Á hậu Lệ Hằng và Kim Duyên đều đã phản ứng trước tin đồn đánh tan mọi nghi ngờ.

Hầu hết các fan sắc đẹp Việt Nam đều quá quen thuộc với việc "bộ tứ" Lệ Hằng - Hoàng My - H'Hen Niê - Kim Duyên thường xuyên xuất hiện cùng nhau và thân thiết như chị em ruột thịt. Lệ Hằng và Kim Duyên thường xuyên xuất hiện cùng nhau và thân thiết như chị em ruột thịt Nhưng mới đây, netizen bất ngờ khi phát hiện Á hậu Lệ Hằng đã thẳng tay unfollow đàn em Kim Duyên trên trang cá nhân khiến fan hết hồn, liệu tình chị em có tan rã?

Cụ thể, netizen phát hiện Lệ Hằng đã bỏ theo dõi Kim Duyên trên Instagram. Từ hành động này, nhiều người đoán rằng cả hai đã nghỉ chơi với nhau kèm theo đó là nhiều bằng chứng cho thấy nguyên do dẫn đến sự tan rã tình chị em được cư dân mạng vẽ ra 7749 viễn cảnh khác nhau. Nhiều anti của Kim Duyên đã được nước để bash cô nàng thậm tệ vì cái tội “làm cho chị mk unfollow. netizen phát hiện Lệ Hằng đã bỏ theo dõi Kim Duyên trên Instagram Tuy nhiên, để đáp trả những tin đồn không hay, Lệ Hằng đã nhanh chóng làm rõ nghi vấn bằng việc đăng ảnh, tag Kim Duyên và nói đùa rằng: "Giành nhau tô phở nên nghỉ chơi hay sao nè?". Kim Duyên cũng nhanh chóng đáp lại đàn chị một cách hài hước, cô cho biết cả hai "dừng chơi" là vì Lệ Hằng.... trắng hơn.

Lệ Hằng đã nhanh chóng làm rõ nghi vấn bằng việc đăng ảnh, tag Kim Duyên Kim Duyên cũng nhanh chóng đáp lại đàn chị một cách hài hước, cô cho biết cả hai "dừng chơi" là vì Lệ Hằng.... trắng hơn Màn đối đáp hài hước của 2 chị em đẫ đánh tan mọi tin đồn thất thiệt, đồng thời khiến fan được 1 phen “dở khóc dở cười’. Nhiều fan cho rằng có lẽ Lệ Hằng chỉ lỡ tay ấn nút bỏ theo dõi Kim Duyên chứ không hề nghỉ chơi với nhau như lời đồn. Màn đối đáp hài hước của 2 chị em đẫ đánh tan mọi tin đồn thất thiệt, đồng thời khiến fan được 1 phen “dở khóc dở cười’ Dù hết nhiệm kỳ đã lâu nhưng Lệ Hằng luôn là người giúp đỡ đàn em hết mình khi họ thi đấu quốc tế. Sở hữu nhiều túi xách, quần áo, trang sức hàng hiệu đắt đỏ, người đẹp đã hào phóng cho H'Hen Niê và Kim Duyên mượn đồ để tỏa sáng trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Dù hết nhiệm kỳ đã lâu nhưng Lệ Hằng luôn là người giúp đỡ đàn em hết mình khi họ thi đấu quốc tế Lệ Hằng và Kim Duyên thường xuyên check-in đi chơi cùng với nhau và thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Cả 2 có mối quan hệ tốt đẹp và thân thiết như chị em ruột thịt. Chính vì thế tin đồn này cũng không mấy ảnh hưởng đến họ, điều quan trọng cả 2 lo fan không biết sẽ lo lắng nên nhanh chóng đính chính làm rõ. Fan sắc đẹp dành nhiều lời khen ngợi cho hành động tinh tế của 2 nàng hậu nổi tiếng nhà Uni.

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