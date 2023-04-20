Ngày 20/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa khởi tố vụ án, bị can Trần Thị Thuỷ (SN 1989, quê Trà Vinh) là Giám đốc công ty TNHH đầu tư và phát triển bất động sản Thuỷ Phát Land để điều tra về hành vi nhiều lần nhận tiền đặt cọc giao dịch đất nhưng không thực hiện, chiếm đoạt tiền cọc rồi bỏ trốn

Theo thông tin từ VTV News, khoảng tháng 1/2021, Trần Thị Thủy vẫn đại diện Công ty Thủy Phát Land ký hợp đồng chuyển nhượng cho bà T với giá 530 triệu đồng dù không được chủ của thửa đất ủy quyền hoặc cho phép. Thủy đã nhận đặt cọc số tiền 330 triệu đồng từ bà T. Trần Thị Thủy bị khởi tố về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản - Ảnh: VTV News Đến hạn hợp đồng, Thủy đưa ra nhiều lý do để trì hoãn thời gian ký công chứng, bàn giao đất cho bà T. Sau đó, Thủy cam kết trả lại cho bà T. 330 triệu đồng, kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng nhưng Thủy chỉ trả cho bà T 50 triệu đồng rồi cắt liên lạc với bà này.

​Chưa dừng lại, Thủy tiếp tục sử dụng pháp nhân Công ty Thủy Phát Land để ký hợp đồng chuyển nhượng 3 lô đất tại dự án Khu dân cư Song Phương (xã Quang Minh, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) cho bà H với tổng giá trị chuyển nhượng là hơn 1,31 tỷ đồng, Thuỷ nhận đặt cọc của bà H. số tiền 615 triệu đồng. Sau đó, Thủy viện nhiều lý do và dùng thủ đoạn gian dối để trì hoãn việc ký công chứng. Đến tháng 4/2021, Thủy làm bản cam kết với bà H. sẽ trả lại toàn bộ số tiền 615 triệu đồng kèm theo tiền bồi thường hợp đồng là 150 triệu đồng. Tuy nhiên đến nay, Thủy không trả lại tiền cho bà H và đã bỏ trốn.

Từ nguồn tin VietNamNet, sau khi nhận đơn tố cáo, cơ quan điều tra đã xác minh và phát thông báo truy tìm Thủy để phối hợp điều tra. Ngay sau đó, Thủy đã lên mạng xã hội live stream (phát trực tiếp) phủ nhận thông tin mình bị truy tìm cũng như phủ nhận mình không lừa đảo. Lực lượng chức năng củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 17/1 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định truy nã với Thủy để điều tra về tội “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy”. Nữ tổng giám đốc đang bị công an truy nã vì liên quan đến ma túy - Ảnh: Giáo dục & Thời đại Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục cũng cố hồ sơ để xử lý Trần Thị Thủy theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ thanh niên chiết ma túy dạng tinh dầu để bán online cho học sinh Chiều 19/4, Cơ quan CSĐT Công an quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Quang Sơn (SN 2000, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì đã có hành vi sang chiết ma túy dạng tinh dầu để bán online cho học sinh

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