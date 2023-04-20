Chiều 19/4, Cơ quan CSĐT Công an quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Quang Sơn (SN 2000, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì đã có hành vi sang chiết ma túy dạng tinh dầu để bán online cho học sinh

Theo thông tin từ báo Bảo vệ pháp luật, ngày 10/2, Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã bất ngờ kiểm tra ngôi nhà tại đường Nguyễn Gia Trí (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện đối tượng Đặng Quang Sơn tàng trữ lượng lớn các dung dịch tinh dầu có chất cần sa khi sử dụng sẽ tạo ảo giác, kích thích.

Đối tượng Đặng Quang Sơn tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bảo vệ pháp luật

Tại hiện trường, phát hiện đối tượng Đặng Quang Sơn tàng trữ lượng lớn các dung dịch tinh dầu nghi vấn có chứa chất ma túy. Đồng thời phát hiện, Đặng Quang Sơn cũng dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Nguồn tin từ báo Hà Tĩnh, lực lượng chức năng thu giữ: 67 lọ tinh dầu có in chữ "Royal Series Banana Cheesecake", 3 chai dung dịch tinh dầu dùng để hút, 42 hộp ống nhựa (thuốc lá điện tử), các loại và 100 lọ dùng để đựng tinh dầu chưa qua sử dụng.

Tang vật thu giữ trong vụ án - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Tại đây, Sơn khai nhận các lọ tinh dầu trên là thuốc lá điện tử, được Sơn mua về chiết nhỏ để bán kiếm lời từ 2021 đến nay. Loại tinh dầu dùng để chiết ra các lọ nhỏ 3ml Sơn sẽ phân bán lẻ lại cho các đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh với lời quảng cáo “miễn phí ship 24/24”.

Sau khi giám định, lực lượng chức năng đã phát hiện trong tinh dầu của Sơn buôn bán có chất ma túy, khi sử dụng sẽ tạo ảo giác, kích thích.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

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