Clip: Chiêm ngưỡng toàn bộ hình ảnh nhật thực lai cực hiếm tại Úc và Indonesia

Thế giới 20/04/2023 14:18

Hàng nghìn du khách và người dân đổ đồn đến miền Tây Úc và Tây Papuan của Indonesia để chứng kiến hiện tượng thiên văn đầu tiên của năm 2023 đặc biệt và hiếm gặp này.

Nhật thực lai là sự kết hợp của 2 hiện tượng nhật thực toàn phần (Mặt trăng che khuất toàn bộ Mặt trời) và nhật thực hình khuyên (Mặt trăng che khuất Mặt trời tại khoảng cách rất xa, để lại vòng tròn lửa quanh rìa).

Suốt quá trình nhật thực lai, sẽ có 2 hiện tượng nhật thực toàn phần và nhật thực hình khuyên diễn ra.

Theo Đài truyền hình ABC của Úc và CNN của Indonesia, nhật thực toàn phần được quan sát thấy vào lúc 11h30 sáng hôm nay (giờ địa phương) ở Tây Úc, Tây Papua (thuộc Indonesia) và Đông Timor. Được biết lúc này tại những địa điểm này mặt trăng che khuất hoàn toàn mặt trời trong khoảng một phút.

Khoảng 20.000 người đã kéo đến Exmouth, thành phố ven biển phía Tây Úc (dân số 3.000 người) để xem nhật thực. Vài ngày trước, họ đã đặt camera và thiết bị quan sát đặc biệt trong sa mạc ở rìa làng để chờ nhật thực trong lúc cắm trại. Nhật thực bắt đầu, họ đeo kính bảo vệ khi xem nhật thực và quan sát bầu trời qua camera.

Khi mặt trời hoàn toàn che khuất mặt trăng, ngôi làng trong vùng sa mạc hoang vắng trong nháy mắt bị bao trùm bởi bóng tối và sau một phút, ánh sáng bắt đầu dần trở lại.

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Những người đeo kính bảo vệ quan sát hiện tượng thiên văn hiếm gặp 'nhật thực lai' ở Jakarta, Indonesia vào ngày 20/4 - Ảnh: Jakarta EPA/Yonhap News

John Ratanzio, thuộc Hiệp hội Thiên văn học Australia cho biết: "Có nhiều người thích trải nghiệm cảm giác hồi hộp của nhật thực và trở nên nghiện nó. Nhiều người còn săn đuổi nhật thực bằng cách đi khắp thế giới để trải nghiệm".

Bên cạnh đó, có hàng trăm người cũng đã đến Cung thiên văn Jakarta để xem nhật thực một phần ở Jakarta, thủ đô Indonesia.Vào lúc này, nhật thực một phần đã được quan sát thấy ở Jakarta, trong đó mặt trời bị che phủ khoảng 40%.

Nhật thực toàn phần được quan sát từ Exmouth, Australia - Video: Chris Lewis/Twitter

Nhật thực toàn phần, một hiện tượng thiên văn hiếm gặp, là một sự kiện lớn đến mức nó được gọi là “siêu trăng” của Hệ Mặt trời.

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Nhật thực một phần quan sát được ở Jakarta, thủ đô của Indonesia, vào ngày 20/4 (giờ địa phương) - Ảnh: Jakarta/Yonhap News

Nhật thực lai xảy ra lần cuối vào năm 2013 và dự kiến ​​sẽ không xuất hiện trở lại cho đến năm 2031.

Tuy nhiên, nhật thực toàn phần(Mặt trăng che khuất hoàn toàn Mặt trời) sẽ được quan sát thấy ở Hoa Kỳ và Nam Mỹ vào ngày 15/10.

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