Điều tra 2 nữ sinh có hành vi bất thường trên phố, nghi vấn sử dụng ma túy

Thế giới 28/04/2023 11:04

Qua thử nghiệm ma túy đơn giản, phát hiện một người âm tính và người kia dương tính nhưng không chắc chắn.

Hai nữ sinh cấp hai được cho là nghi ngờ sử dụng ma túy trên đường phố ở Suwon, Gyeonggi-do, Hàn Quốc vào ngày 24/4 nói rằng họ đang đang có cảm giác loạng choạng, không giữ được thăng bằng, có biểu hiện vấp ngã, sau khi uống thứ được gọi là 'thuốc cảm'. 

Được biết, họ đi quanh con hẻm này khoảng 1 tiếng đồng hồ và nói với người quen là đã uống thuốc cảm của Nhật Bản.

Điều tra 2 nữ sinh có hành vi bất thường trên phố, nghi vấn sử dụng ma túy - Ảnh 1
2 nữ sinh có biểu hiện lạ trên phố, người dân tình nghi có sử dụng ma túy và báo với cảnh sát - Ảnh: SBS News

Theo cảnh sát vào ngày 26/4, Sở cảnh sát Suwon ở Gyeonggi-do đã thu thập tóc để xác nhận việc sử dụng ma túy của hai nữ sinh, đồng thời yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia phân tích chính xác và đang chờ phản hồi.

Trong cuộc điều tra của cảnh sát, 2 nữ sinh được cho là đã khai với cảnh sát rằng họ "nuốt 20 viên thuốc cùng một lúc" và "nghe những người xung quanh nói rằng sẽ buồn ngủ nếu uống nhiều thuốc này cùng một lúc". 

Điều tra 2 nữ sinh có hành vi bất thường trên phố, nghi vấn sử dụng ma túy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: gettyimagesBank

Ở Nhật Bản cũng vậy, một trò chơi nguy hiểm là uống quá liều hàng chục viên thuốc rất phổ biến trong giới trẻ, cho rằng chúng sẽ khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn.

Được biết, loại thuốc cảm của Nhật Bản mà hai nữ sinh đã uống có chứa chất dextromethorphan. Thành phần này có tác dụng giảm ho và long đờm nhưng có thể xuất hiện ảo giác khi dùng liều cao.

Tại Hàn Quốc, loại thuốc này được quy định bởi 'Đạo luật kiểm soát ma túy', vì vậy các loại thuốc có chứa thành phần này chỉ có thể được mua khi có kê đơn của bác sĩ.

Điều tra 2 nữ sinh có hành vi bất thường trên phố, nghi vấn sử dụng ma túy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: gettyimagesBank

Tuy nhiên, ở Nhật Bản, lại có thể dễ dàng mua được ở các hiệu thuốc ven đường đến mức nó được gọi là 'thuốc cảm quốc gia', vì vậy người Hàn Quốc khi đi du lịch Nhật Bản thường mua loại thuốc này với số lượng lớn.

Theo thông tin được báo cáo trong thử nghiệm ma túy đơn giản, một nữ sinh âm tính và bạn nữ sinh còn lại dương tính nhưng không chắc chắn.

Cảnh sát sẽ quyết định có điều tra hay không dựa trên kết quả trả lời thẩm định cụ thể của Cơ quan Pháp y Quốc gia.

 

Kinh hoàng nữ sinh livestream cảnh mình nhảy lầu tự tử từ tầng 19

Kinh hoàng nữ sinh livestream cảnh mình nhảy lầu tự tử từ tầng 19

Nữ sinh này đã rơi xuống khi cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đến đỉnh tòa nhà. Không rõ có bao nhiêu người đã xem đoạn phát trực tiếp về vụ tự sát, nhưng cảnh sát cho biết họ nhận được "một số" tin phản ánh từ người xem.

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội nữ sinh sử dụng may túy nữ sinh sử dụng ma túy

TIN MỚI NHẤT

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Con khóc không dứt lúc nửa đêm, tôi ôm con ra ban công rồi nghe được bí mật không thể tưởng tượng

Tâm sự 31 phút trước
Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Bị mẹ người yêu xem thường vì có thai trước cưới, cô gái không ngờ sự thật phía sau đêm mưa

Tâm sự 32 phút trước
Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội, bố mẹ chồng lại tìm cách né tránh, tôi không ngờ lý do lại là chuyện này

Tâm sự 33 phút trước
Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Ngày vui của cháu nội lại thiếu bóng ông bà, tôi không ngờ nguyên nhân lại là chuyện này

Tâm sự 36 phút trước
Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Sự thật đằng sau món quà đặc biệt của bố mẹ chồng dành cho người con dâu thủ tiết 10 năm

Tâm sự Eva 40 phút trước
Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Đưa con đi chơi, người phụ nữ lạ bất ngờ xin vài sợi tóc của con trai, tôi nghe lý do mà sững sờ

Tâm sự 41 phút trước
Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Vừa trao quà cho vợ sau chuyến công tác, tôi chết lặng khi em quỳ xuống thú nhận một chuyện

Tâm sự 43 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà không một đồng, nào ngờ thứ tôi để lại khiến nhà chồng hối hận

Tâm sự 45 phút trước
Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Chồng đuổi vợ ra khỏi nhà tay trắng, không ngờ một thứ tôi để lại khiến anh phải đổi thái độ

Tâm sự 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích