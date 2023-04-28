Qua thử nghiệm ma túy đơn giản, phát hiện một người âm tính và người kia dương tính nhưng không chắc chắn.

Hai nữ sinh cấp hai được cho là nghi ngờ sử dụng ma túy trên đường phố ở Suwon, Gyeonggi-do, Hàn Quốc vào ngày 24/4 nói rằng họ đang đang có cảm giác loạng choạng, không giữ được thăng bằng, có biểu hiện vấp ngã, sau khi uống thứ được gọi là 'thuốc cảm'. Được biết, họ đi quanh con hẻm này khoảng 1 tiếng đồng hồ và nói với người quen là đã uống thuốc cảm của Nhật Bản.

2 nữ sinh có biểu hiện lạ trên phố, người dân tình nghi có sử dụng ma túy và báo với cảnh sát - Ảnh: SBS News Theo cảnh sát vào ngày 26/4, Sở cảnh sát Suwon ở Gyeonggi-do đã thu thập tóc để xác nhận việc sử dụng ma túy của hai nữ sinh, đồng thời yêu cầu Viện Điều tra Khoa học Quốc gia phân tích chính xác và đang chờ phản hồi. Trong cuộc điều tra của cảnh sát, 2 nữ sinh được cho là đã khai với cảnh sát rằng họ "nuốt 20 viên thuốc cùng một lúc" và "nghe những người xung quanh nói rằng sẽ buồn ngủ nếu uống nhiều thuốc này cùng một lúc".

Ảnh minh họa: gettyimagesBank Ở Nhật Bản cũng vậy, một trò chơi nguy hiểm là uống quá liều hàng chục viên thuốc rất phổ biến trong giới trẻ, cho rằng chúng sẽ khiến họ cảm thấy dễ chịu hơn. Được biết, loại thuốc cảm của Nhật Bản mà hai nữ sinh đã uống có chứa chất dextromethorphan. Thành phần này có tác dụng giảm ho và long đờm nhưng có thể xuất hiện ảo giác khi dùng liều cao. Tại Hàn Quốc, loại thuốc này được quy định bởi 'Đạo luật kiểm soát ma túy', vì vậy các loại thuốc có chứa thành phần này chỉ có thể được mua khi có kê đơn của bác sĩ. Ảnh minh họa: gettyimagesBank Tuy nhiên, ở Nhật Bản, lại có thể dễ dàng mua được ở các hiệu thuốc ven đường đến mức nó được gọi là 'thuốc cảm quốc gia', vì vậy người Hàn Quốc khi đi du lịch Nhật Bản thường mua loại thuốc này với số lượng lớn. Theo thông tin được báo cáo trong thử nghiệm ma túy đơn giản, một nữ sinh âm tính và bạn nữ sinh còn lại dương tính nhưng không chắc chắn. Cảnh sát sẽ quyết định có điều tra hay không dựa trên kết quả trả lời thẩm định cụ thể của Cơ quan Pháp y Quốc gia.

Kinh hoàng nữ sinh livestream cảnh mình nhảy lầu tự tử từ tầng 19 Nữ sinh này đã rơi xuống khi cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đến đỉnh tòa nhà. Không rõ có bao nhiêu người đã xem đoạn phát trực tiếp về vụ tự sát, nhưng cảnh sát cho biết họ nhận được "một số" tin phản ánh từ người xem.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ieu-tra-2-nu-sinh-co-hanh-vi-bat-thuong-tren-pho-nghi-van-su-dung-ma-tuy-577154.html