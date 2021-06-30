Hot TikToker đất Hà Giang tiết lộ bị ấu dâm lúc 3 tuổi, tủi nhục giấu kín đằng đẵng 20 năm trời, bất ngờ nổi tiếng với nhan sắc 'không phải dạng vừa'

Hậu trường 30/06/2021 14:18

Trong một chương trình gameshow về người mẫu, hot TikToker Hoàng Hiền đã chia sẻ quá khứ bị ấu dâm khiến người xem hết sức thương cảm.

Xuất hiện trong một chương trình tìm kiếm người mẫu, hot TikToker cho biết từng có một quá khứ đen tối và vô cùng ám ảnh. Ngay khi cô chia sẻ tâm sự các vị giám khảo trong chương trình gồm V.H.Y, M.T và N.T cũng đã rất tò mò muốn lắng nghe cụ thể câu chuyện trên.

Ngay sau đó Hoàng Hiền bộc bạch rằng chính gia đình cô cũng không biết chuyện này và đã giấu kín hơn 20 năm qua: "Vào năm 3,4 tuổi em đã bị ấu dâm. Thật sự là như thế, mẹ em cũng không biết vì những việc người ta làm với em nó cũng không quá hẳn lên nhưng cũng không quá nhỏ. Em nghĩ bản thân không bị đau hay bất kì tổn thương nào trên cơ thể nên đã che giấu. Đây là một trong những kí ức em giữ lại cho đến bây giờ và không bao giờ quên được”. 

Nhưng em tin sự cố đấy là một phần khiến cho em trở thành con người bây giờ, sống cực kỳ tích cực khi những thứ xấu xa xảy đến với em, em đều nhìn thấy sự tích cực trong đó để sống tiếp". Hot TikToker cho rằng sau sự cố trên cô sẽ không nản lòng mà còn cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Những fan yêu mến ứng dụng TikTok sẽ quen mặt với cô nàng này bởi lẽ Tikka Hoàng Hiền có hơn 600.000 lượt theo dõi và khá nhiều video hấp dẫn được cộng đồng quan tâm. Cô tên thật là Hoàng Hải Hiền sinh năm 1996 tại Tuyên Quang và trưởng thành ở Hà Giang. Ngoài ra cô còn sở hữu một tiệm nails và đang kinh doanh thời trang.

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Cô chia sẻ khá nhiều clip thú vị lên TikTok và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả - Ảnh: Chụp từ clip
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Kênh của cô có hơn 600.000 lượt theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình
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Nhiều khán giả nhận ra cô từng tham dự một chương trình tìm kiếm người mẫu khá nổi tiếng trước đó - Ảnh: Chụp màn hình 

Cô thường chia sẻ nhiều clip thú vị về cuộc sống, cách phối trang phục hàng ngày lên TikTok và nhận nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả. Tuy nhiên lượng fan hâm mộ vẫn tăng đều từng ngày và sau dòng tâm sự trên mọi người đã có cái nhìn cảm thông hơn dành cho cô người mẫu tương lai đầy tiềm năng.

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Từ khóa:   Hot TikToker TikTok TikToker Hoàng Hiền

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