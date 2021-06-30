Xuất hiện trong một chương trình tìm kiếm người mẫu, hot TikToker cho biết từng có một quá khứ đen tối và vô cùng ám ảnh. Ngay khi cô chia sẻ tâm sự các vị giám khảo trong chương trình gồm V.H.Y, M.T và N.T cũng đã rất tò mò muốn lắng nghe cụ thể câu chuyện trên.

Ngay sau đó Hoàng Hiền bộc bạch rằng chính gia đình cô cũng không biết chuyện này và đã giấu kín hơn 20 năm qua: "Vào năm 3,4 tuổi em đã bị ấu dâm. Thật sự là như thế, mẹ em cũng không biết vì những việc người ta làm với em nó cũng không quá hẳn lên nhưng cũng không quá nhỏ. Em nghĩ bản thân không bị đau hay bất kì tổn thương nào trên cơ thể nên đã che giấu. Đây là một trong những kí ức em giữ lại cho đến bây giờ và không bao giờ quên được”.