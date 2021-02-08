Hồng Đào tất bật chuẩn bị Tết tại Mỹ, kể chuyện 'dụ dỗ' con gái về nhà sum họp

Tại Mỹ, nghệ sĩ hài Hồng Đào đang tất bật chuẩn bị trang trí nhà cửa và đón Tết Nguyên đán bên 2 cô con gái.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hồng Đào vừa chia sẻ hình ảnh bên 2 cô con gái. Năm nay, nữ danh hài đón Tết tại Mỹ, cô đang tất bật trang trí nhà cửa chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất.

Nữ nghệ sĩ trang trí nhà cửa chuẩn bị đón năm mới - Ảnh: FB

Hồng Đào bên con gái - Ảnh: FB

Hồng Đào chia sẻ: "Ông bà cha mẹ cứ thích con cái tề tựu ngày Tết. Giờ mình cũng y chang như vậy. Biết là con gái lớn đang tính hát bài 'Xuân này con không về' vì đã lấy quá nhiều ngày nghỉ trước đây, thế là mình dùng ngay chiêu bài của một bà mẹ cô đơn nhưng vẫn khả ái đang mong chờ con để dụ dỗ. Thế là cuối cùng nó trả lời: 'OK! Mom'.

Rồi bà mẹ 'hiền' lại dặn tiếp: 'Con ơi, tuy mẹ vẫn như cô gái hãy còn xuân nhưng trước khi về con nhớ test Covid để bảo vệ sức khỏe cho người... lớn tuổi nha con'. Con bé kiên nhẫn: 'OK! Mom'. Cứ thế mà mấy mẹ con cũng lướt qua được gần 1 năm Covid và đang chuẩn bị cho một cái Tết tươm tất. Tết như vầy là vui rồi. Có một câu nghe thì sến muôn thuở nhưng đúng muôn đời nè: 'Tết thật ý nghĩa khi chúng ta ở bên nhau'”.

Hôn nhân từng viên mãn của Hồng Đào và Quang Minh - Ảnh: FB

Khoảnh khắc bình yên của Hồng Đào bên các con nhận được sự quan tâm của mọi người. Bạn bè và người hâm mộ gửi lời chúc bình an và hạnh phúc đến nữ nghệ sĩ trong năm mới.

Quang Minh và Hồng Đào từng là cặp đôi "vàng" của Vbiz. Tuy nhiên giữa năm 2019, vợ chồng nghệ sĩ khiến làng giải trí Việt chấn động khi thông báo ly hôn sau hơn 30 năm chung sống. Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và cùng quan tâm 2 cô con gái Sophia Minh Châu và Vicky Phương Vân.

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