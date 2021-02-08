Công khai ly hôn chưa lâu, chồng cũ Lệ Quyên đăng đàn đầy ẩn ý thế này đây

Dòng chia sẻ đầy ẩn ý của doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên khiến dân mạng tò mò, suy đoán.

Sau khi công khai chuyện ly hôn, cuộc sống của Lệ Quyên và Đức Huy được mọi người đặc biệt quan tâm. Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Đức Huy đăng tải hình ảnh mới nhất kèm dòng trạng thái: "Có những thứ khi ở bên mình nghĩ là vô giá, nhưng sự thật thì rất, rất rẻ. Phấn thì muôn đời vẫn là phấn, còn vôi thì mãi mãi chỉ là vôi".

Chia sẻ ẩn ý của chồng cũ Lệ Quyên lập tức thu hút sự chú ý lớn của dân mạng. Mọi người "đoán già đoán non" không biết Đức Huy đang ám chỉ ai và sự việc gì.

Doanh nhân Đức Huy - chồng cũ Lệ Quyên - Ảnh: Instagram

Đức Huy là doanh nhân giàu có nổi tiếng tại TP. HCM. Anh sở hữu một phòng trà lớn và có mối quan hệ rất tốt với nhiều nghệ sĩ lớn trong Vbiz.

Doanh nhân Đức Huy từng có cuộc hôn nhân 10 năm hạnh phúc với ca sĩ Lệ Quyên. Đến tháng 10/2020, cặp đôi xác nhận đã chính thức "đường ai nấy đi" khi có một cậu con trai chung. Sau biến cố hôn nhân, cặp đôi giữ mối quan hệ tốt đẹp và cùng chăm sóc, nuôi dạy con trai chung.

Gia đình Lệ Quyên thuở còn hạnh phúc - Ảnh: FB

Doanh nhân Đức Huy và bạn gái tin đồn Cẩm Đan - Ảnh: FB

Lệ Quyên tìm được tình yêu mới bên tình trẻ Lâm Bảo Châu - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, Lệ Quyên công khai tìm được hạnh phúc mới bên người mẫu trẻ kém 12 tuổi lâm Bảo Châu. "Nữ hoàng phòng trà" hiện đang đưa bạn trai ra Hà Nội đón Tết Nguyên đán cùng mẹ ruột.

Về phía Đức Huy, anh cũng vướng ồn ào tính ái với mỹ nhân Cẩm Đam. Nam doanh nhân sinh năm 1975 từng công khai dẫn chân dài này đến đám cưới bạn thân.

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