Chữa hết Covid-19 chỉ trong 6 ngày, chồng Hồng Ngọc tiết lộ 'bí kíp' chiến thắng bệnh tật

Hậu trường 08/02/2021 07:41

Dòng chia sẻ của Thomas Tâm - chồng Hồng Ngọc về chuyện điều trị Covid-19 thu hút sự quan tâm của mọi người.

Sau khi điều trị khỏi Covid-19, chồng Hồng Ngọc vừa có chia sẻ về cách chiến thắng bệnh tật chỉ trong 6 ngày. Anh cho biết, không chỉ bản thân mà 2 con nhỏ cũng nhận kết quả dương tính với Covid-19: "Hồng Ân nhiễm sau tôi 3 ngày và Jacob nhiễm sau tôi một tuần nhưng hai cháu không có bất cứ một triệu chứng gì!".

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Ca sĩ Hồng Ngọc và chồng - Ảnh: FB

Trước bệnh tật, Thomas Tâm luôn giữ tâm trạng bình tĩnh nhất, cố gắng hết sức để sớm chiến thắng Covid-19.

"Tôi không muốn mình được hiểu là "coi trời bằng vung" có nghĩa là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.... nhưng thực chất tôi tin là nếu mình cứ thoải mái đối diện với Covid-19 như đối diện với cảm cúm thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều! Chúng ta biết rằng, khi mình stress quá, lo lắng quá, căng thẳng quá thì sẽ làm cơ thể mình mệt mỏi và cơ hội làm cho mình trở bệnh là rất cao, thậm chí là cơ hội đột quỵ não tăng cao đến 20%.

Khi tôi nghi là tôi bị nhiễm Covid, tôi đã nghĩ rằng trong ít ngày sau khi bị nhiễm tôi sẽ rất khó ăn uống, nên tôi đã tranh thủ ăn bù những món ăn có chất dinh dưỡng cao, uống nhiều nước cam vắt và các loại có nhiều vitamin C. Nạp thêm chất Zinc và vitamin D3.... Có lẽ vì vậy mà sau một tuần tôi đã tăng 2 ký lô đổi lại Hồng Ngọc bị sụt mất 3 ký lô! Tôi bị mất khứu giác nhưng sau 3 ngày thì tôi ngửi lại được mùi bình thường", Thomas Tâm viết.

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Tổ ấm viên mãn của vợ chồng nghệ sĩ bên 3 con - Ảnh: FB

Chồng ca sĩ Hồng Ngọc tiếp tục chia sẻ: "Nói chung là chúng ta đừng quá lo lắng để mình tự đưa mình vào một tâm thế tuyệt vọng và sợ hãi. Nếu ai bị bệnh nền thì mình cần phải giữ sức khỏe nhiều hơn vì nếu không có sức khỏe tốt, cơ thể của họ sẽ khó chống lại được khi bị những con virus tấn công dù đó là Sar Cov 2 hay cúm mùa, cúm gia cầm hay bất kỳ con virus nào thì cũng nguy hiểm đến tính mạng của người có bệnh nền. Mình cần phải để đầu óc thoải mái thì mới sống khỏe được".

Cuối bài viết, Thomas Tâm nhắn nhủ: "Chúng ta cứ sống lành mạnh nhé, tự tạo niềm vui cho mình, vì khi chúng ta sống một cách tích cực thì luôn tốt hơn là lo sợ về bệnh dịch một cách thái quá! Biết bao nhiêu gia đình tan vỡ, anh chị em không nhìn mặt nhau cũng vì quá sợ hãi cái dịch này mà lại quên đi rằng chúng ta cần nuôi dưỡng nhau bằng sự quan tâm, bằng tình thương yêu giữa những người trong gia đình và sau đó là bạn bè trong xã hội. Chúc mọi người luôn sống an vui nhé! Giữ sức khỏe thật tốt và có một cái Tết thật ấm áp như những năm trước nhé!".

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Tinh thần lạc quan giúp Thomas Tâm chiến thắng Covid-19 - Ảnh: FB

Ca sĩ Hồng Ngọc kết hôn với ông xã Thomas Tâm sau khi đổ vỡ 1 cuộc hôn nhân. Sau hơn 10 năm bên nhau, tình cảm mặn nồng của vợ chồng nghệ sĩ được ngưỡng mộ. Cặp đôi có cuộc sống giàu có, hạnh phúc bên 3 con Chấn Hưng, Hồng Ân và Chấn Hào tại Mỹ.

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