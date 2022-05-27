Hơn 8 tháng kể từ ngày Phi Nhung qua đời, con gái ruột làm một việc lần đầu trong đời gây nhiều sự chú ý!

Hậu trường 27/05/2022 08:57

Dòng trạng thái mới đây của con gái ruột Phi Nhung đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý và khán giả cũng tỏ ra không khỏi bất ngờ.

Dù đã hơn 8 tháng ngày cố ca sĩ Phi Nhung qua đời nhưng nỗi mất mát, thương xót trong lòng người thân, bạn bè và người hâm mộ vẫn luôn đau đáu chưa nguôi. Chắc hẳn khán giả không thể quên hình ảnh Phi Nhung hiền lành, hiền hậu bên đàn con thơ. Chính vì sự chân thành đó mà Phi Nhung luôn được khán giả yêu quý và khâm phục.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Wendy Phạm đã có bài đăng gây nhiều chú ý khi có một việc làm bất ngờ. Cụ thể, Wendy Phạm đăng tải hình ảnh đang hào hứng luyện tập ca hát, kèm theo đó là dòng trạng thái tiết lộ: “Wendy không bao giờ nghĩ là mình sẽ học hát. Cả nhà muốn coi thử không vậy”.

Hơn 8 tháng kể từ ngày Phi Nhung qua đời, con gái ruột làm một việc lần đầu trong đời gây nhiều sự chú ý! - Ảnh 1
Wendy Phạm tiết lộ lần đầu học hát - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay dưới phần bình luận, khán giả và cư dân mạng tỏ ra không khỏi bất ngờ trước hành động của Wendy Phạm. Đồng thời, nhiều người cũng gửi lời động viên khi thấy con gái ruột cố ca sĩ Phi Nhung muốn học theo công việc mà mẹ từng rất thích thuở sinh thời. Không ít người còn bày tỏ mong muốn cô nàng có thể nối nghiệp ca hát của Phi Nhung. Tuy nhiên, có thể việc Wendy Phạm đi học hát chỉ là muốn tưởng nhớ đến người mẹ quá cố của mình.

Hơn 8 tháng kể từ ngày Phi Nhung qua đời, con gái ruột làm một việc lần đầu trong đời gây nhiều sự chú ý! - Ảnh 2
Cư dân mạng tỏ ra không khỏi bất ngờ trước hành động của Wendy Phạm - Ảnh: Internet

Gần đây nhất, Wendy Phạm và Trizzie Phương Trinh đã có màn livestream, thông báo chi tiết về show diễn tưởng nhớ Phi Nhung sắp tới tại nước ngoài. Được biết, show diễn nhằm mục đích quyên góp, xây dựng trường Việt ngữ, một trong những ước mơ lớn nhất của Phi Nhung khi còn sống. Bên cạnh, có thể vì lý do này mà Wendy Phạm đang ra sức luyện tập hát để được góp thêm sức của mình vào đêm diễn.

Con nuôi Phi Nhung 'tụ hội' xuất hiện rạng ngời trong một sự kiện, chỉ thiếu mặt Hồ Văn Cường

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Trong một sự kiện còn có sự góp mặt của các con nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung là Thiêng Ngân và Tuyết Nhung. Nếu như các con nuôi Phi Nhung ngày càng xinh đẹp thì Hồ Văn Cường không thấy khi nào xuất hiện cùng họ.

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