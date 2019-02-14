Hơn 1 năm kết hôn, chồng Lâm Khánh Chi mới dám khẳng định tình yêu của mình là điều 'lạ kì'

Trần Phi Hùng gây xúc động khi thẳng thắn chia sẻ, nếu được lựa chọn một lần nữa vẫn không hối hận khi yêu và cưới ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi.

Chuyện tình cảm của ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi và chồng trẻ Trần Phi Hùng từng gây xôn xao dư luận và tốn rất nhiều giấy mực của truyền thông. Vượt qua thị phi, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng vào đầu năm 2018 trước sự chứng kiến và chúc mừng của hai bên gia đình cùng bạn bè thân thiết. Sau hơn 1 năm “về chung nhà”, cuộc sống hôn nhân của cả hai ngày càng hạnh phúc, ngọt ngào. Đặc biệt hiện tại, tổ ấm nhỏ của cặp đôi càng thêm viên mãn khi vừa đón con trai đầu lòng trở về từ Thái Lan.

Nhân kỷ niệm 1 năm ngày cưới, Lâm Khánh Chi lần đầu khoe diện mạo con ruột trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV Nữ ca sĩ đã sang Thái Lan để nhờ người mang thai và sinh con hộ từ tinh trùng đã lưu giữ trước khi chuyển giới - Ảnh: FBNV Để thể hiện tình yêu của mình nhân ngày Lễ tình nhân, Trần Phi Hùng vừa viết status ý nghĩa, đầy yêu thương gửi đến vợ trên trang cá nhân. Theo đó, anh khẳng định dù biết rằng tình yêu của mình là "lạ kì" nhưng nếu được chọn lại, anh vẫn muốn yêu và cưới Lâm Khánh Chi. “Nếu được chọn lại, anh sẽ vẫn gạt qua những lời soi mói, vẫn dám giấu nhà lên thành phố sống chung với em, vẫn chọn em là người con gái đầu tiên dắt về ra mắt bố mẹ, vẫn cho tình yêu 'lạ kì' của mình một cơ hội.

Vì anh biết, dù người con gái anh nắm tay không được ông trời ban cho trọn vẹn thiên chức của người nữ bình thường, nhưng em chưa một phút giây nào thôi vun đắp để đem đến cho anh hạnh phúc của một người đàn ông bình thường cả. Anh và con cảm ơn em. Yêu em”, Phi Hùng viết. Sau khi kết hôn, Lâm Khánh Chi được ông xã yêu thương và chăm sóc hết lòng - Ảnh: FBNV Có sự nghiệp thành công và gia đình yên ấm ở tuổi 42, nhan sắc của bà mẹ một con ngày càng xinh đẹp, vượt thời gian - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, cặp đôi nhận được nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ và bạn bè.

Lần đầu lộ ảnh cận mặt con trai Lâm Khánh Chi Trong đoạn clip livestream chúc mừng năm mới, Lâm Khánh Chi đã giới thiệu quý tử đầu lòng đến người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hon-1-nam-ket-hon-chong-lam-khanh-chi-moi-dam-khang-dinh-tinh-yeu-cua-minh-la-dieu-la-ki-315133.html