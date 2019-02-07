Lần đầu lộ ảnh cận mặt con trai Lâm Khánh Chi

Trong đoạn clip livestream chúc mừng năm mới, Lâm Khánh Chi đã giới thiệu quý tử đầu lòng đến người hâm mộ.

Dù đưa con về nước được hơn một tháng nhưng Lâm Khánh Chi chưa bao giờ để lộ ảnh cận mặt cậu bé. Tuy nhiên, mới đây người đẹp lần đầu tiên giới thiệu "hoàng tử bé" đến khán giả trong đoạn clip livestream chúc mừng năm mới.

Theo đó, trong chuyến du xuân Vũng Tàu (quê chồng Lâm Khánh Chi), nữ ca sĩ đã có buổi trò chuyện trực tuyến với fan. Khi nhận được quá nhiều yêu cầu xem mặt con trai đầu lòng, Lâm Khánh Chi đã hướng máy quay về phía cậu bé. Có thể thấy, quý tử nhà Lâm Khánh Chi - Phi Hùng có vẻ ngoài vô cùng đáng yêu. Cậu bé có nước da trắng, đôi mắt to và đặc biệt là gương mặt có nhiều nét giống mẹ.

Lâm Khánh Chi livestream chúc mừng năm mới đến người hâm mộ - Ảnh: Cắt từ clip

Người đẹp lần đầu tiên giới thiệu con trai đầu lòng đến khán giả - Ảnh: Cắt từ clip

Con trai Lâm Khánh Chi sở hữu gương mặt bụ bẫm và rất đáng yêu - Ảnh: Cắt từ clip

Lâm Khánh Chi từng hé lộ hình ảnh con trai cách đây một tháng - Ảnh: Internet

Cách đây khoảng 1 tháng, Lâm Khánh Chi cũng đã đăng tải vài bức ảnh ôm con trong tay khi mới về nước. Tuy nhiên, cô đã dùng icon che kín mặt cậu bé vì muốn bảo vệ sự riêng tư của gia đình nhỏ.

Được biết, em bé sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ tại Thái Lan với chi phí khoảng gần nửa tỷ đồng. Lâm Khánh Chi đã dùng tinh trùng được lưu trữ trước khi chuyển giới kết hợp với trứng của chị dâu. Giới tính đầu lòng được quyết định dựa theo ý thích của chồng trẻ Phi Hùng.

Vợ chồng Lâm Khánh Chi đón Tết hoành tráng với bộ ảnh chào xuân độc và lạ Vợ chồng Lâm Khánh Chi cùng diện áo dài thêu rồng phượng khoe vẻ rạng rỡ trong bộ ảnh chào xuân.

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