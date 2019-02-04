Vợ chồng Lâm Khánh Chi đón Tết hoành tráng với bộ ảnh chào xuân độc và lạ

Hậu trường 04/02/2019 15:03

Vợ chồng Lâm Khánh Chi cùng diện áo dài thêu rồng phượng khoe vẻ rạng rỡ trong bộ ảnh chào xuân.

Mới đây, Lâm Khánh Chi gây chú ý khi tung lên trang cá nhân bộ ảnh chào xuân bên chồng trẻ Phi Hùng. Cặp đôi cùng diện áo dài thêu họa tiết rồng phượng màu đỏ, tạo dáng vui tươi bên những vật phẩm tượng trưng cho Tết truyền thống của dân tộc như cây mai, cây đào, bánh chưng, bánh tét.

Có thể thấy, sau một năm về nhà chồng Lâm Khánh Chi đã thay đổi khá nhiều. Tuy gầy hơn trước nhưng nữ ca sĩ trông dịu dàng, nữ tính và xinh đẹp hơn. Đây cũng là năm thứ hai Lâm Khánh Chi về làm dâu nhà Phi Hùng. Tuy nhiên, cô không phải vất vả với công việc bếp núc nhà chồng như những người phụ nữ khác.

Vợ chồng Lâm Khánh Chi đón Tết hoành tráng với bộ ảnh chào xuân độc và lạ - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi khoe sắc rạng rỡ bên chồng trong bộ ảnh chào xuân - Ảnh: FBNV
Vợ chồng Lâm Khánh Chi đón Tết hoành tráng với bộ ảnh chào xuân độc và lạ - Ảnh 2
Vợ chồng Lâm Khánh Chi đón Tết hoành tráng với bộ ảnh chào xuân độc và lạ - Ảnh 3
Cặp đôi cùng diện áo dài thêu họa tiết rồng phượng, đây là trang phục yêu thích của vợ chồng Lâm Khánh Chi - Ảnh: FBNV
Vợ chồng Lâm Khánh Chi đón Tết hoành tráng với bộ ảnh chào xuân độc và lạ - Ảnh 4
Vợ chồng Lâm Khánh Chi đón Tết hoành tráng với bộ ảnh chào xuân độc và lạ - Ảnh 5
Đây là cái Tết thứ hai Lâm Khánh Chi về làm dâu nhà Phi Hùng - Ảnh: FBNV
Vợ chồng Lâm Khánh Chi đón Tết hoành tráng với bộ ảnh chào xuân độc và lạ - Ảnh 6
Vợ chồng Lâm Khánh Chi đón Tết hoành tráng với bộ ảnh chào xuân độc và lạ - Ảnh 7
Năm nào cũng vậy, cứ gần đến Tết là Lâm Khánh Chi lại chụp một bộ ảnh hoành tráng để làm kỷ niệm - Ảnh: FBNV

Năm 2018 là một năm cực kỳ thành công đối với vợ chồng Lâm Khánh Chi. Không chỉ đắt show trong các gameshow truyền hình và ca nhạc mà Lâm Khánh Chi còn thực hiện thành công "giấc mơ đàn bà" khi có được con trai nhờ phương pháp mang thai hộ. Đầu tháng 1 vừa qua, đôi vợ chồng cũng đã chính thức đón con về nước đoàn tụ cùng gia đình.

Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này

Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này

Nhiều người thắc mắc vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng héo hon, gầy mòn dù được chồng trẻ cưng chiều như bà hoàng.

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