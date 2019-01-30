Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này

Hậu trường 30/01/2019 14:58

Nhiều người thắc mắc vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng héo hon, gầy mòn dù được chồng trẻ cưng chiều như bà hoàng.

Sau một năm kết hôn với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò đến mức báo động. Trong những bức ảnh được chia sẻ lên trang cá nhân trong thời gian gần đây, nữ ca sĩ thường xuyên để lộ cơ thể hốc hác khi mặc trang phục kiệm vải. Điểm dễ nhận thấy nhất là phần xương quai xanh lộ rõ ra ngoài dù vòng ngực của "Nữ hoàng chuyển giới" vẫn tròn đầy và gợi cảm.

Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi gầy đến mức lộ cả xương quai xanh - Ảnh: FBNV
Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này - Ảnh 2
Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này - Ảnh 3
Có lẽ do phải nhịn ăn cơm quá nhiều nên Lâm Khánh Chi đã xuống cân trầm trọng - Ảnh: FBNV

Thời mới kết hôn, Lâm Khánh Chi khá đầy đặn với ba vòng lúc nào cũng vượt chuẩn. Tuy nhiên, vì để chiều lòng ông xã nên nữ ca sĩ đã áp dụng chế độ giảm cân nghiêm ngặt, ăn rau thay cơm và thậm chí là nhịn đói. 

Việc giảm cân quá nhiều khiến cơ thể Lâm Khánh Chi mất cân đối và rất khó chọn trang phục. Mỗi khi đi diễn, Lâm Khánh Chi cũng không mặc váy quá ngắn nữa mà thường mặc dạng váy đuôi cá hoặc dài chấm gót. Tuy nhiên, thân hình quá mỏng manh khiến nữ ca sĩ trông khá yếu ớt và xanh xao. 

Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này - Ảnh 4
Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này - Ảnh 5
Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này - Ảnh 6
Xuống cân bất thường khiến Lâm Khánh Chi trở nên phờ phạc, thiếu sức sống - Ảnh: FBNV
Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này - Ảnh 7
Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này - Ảnh 8
Gương mặt nhọn hoắt của Lâm Khánh Chi khiến fan thật sự lo lắng - Ảnh: FBNV
Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này - Ảnh 9
Hồi mới kết hôn, Lâm Khánh Chi tiết lộ phải áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt do chồng yêu cầu - Ảnh: FBNV

Lâm Khánh Chi và Phi Hùng kết hôn vào cuối năm 2017. Cặp đôi đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn bởi gia đình hai bên và sự hoài nghi của người đời. Tuy nhiên, sau một năm bên nhau họ đã chứng minh tình yêu vượt qua mọi rào cản tuổi tác và giới tính. Mới đây, vợ chồng nữ ca sĩ cũng đã đón con trai (sinh ra bằng phương pháp mang thai hộ) về nước đoàn tụ cùng gia đình.

Gần 10 năm chuyển giới, Lâm Khánh Chi lộ cơ thể lão hóa, già nua dù gương mặt vẫn trẻ trung

Gần 10 năm chuyển giới, Lâm Khánh Chi lộ cơ thể lão hóa, già nua dù gương mặt vẫn trẻ trung

Dù trang điểm kỹ lưỡng nhưng Lâm Khánh Chi vẫn không thể giấu hết được những nếp nhăn xuất hiện ngày càng rõ trên cơ thể.

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