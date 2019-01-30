Hôn nhân hạnh phúc mà vì sao Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò, héo hon thế này

Sau một năm kết hôn với chồng trẻ, Lâm Khánh Chi càng ngày càng gầy gò đến mức báo động. Trong những bức ảnh được chia sẻ lên trang cá nhân trong thời gian gần đây, nữ ca sĩ thường xuyên để lộ cơ thể hốc hác khi mặc trang phục kiệm vải. Điểm dễ nhận thấy nhất là phần xương quai xanh lộ rõ ra ngoài dù vòng ngực của "Nữ hoàng chuyển giới" vẫn tròn đầy và gợi cảm.

Lâm Khánh Chi gầy đến mức lộ cả xương quai xanh - Ảnh: FBNV

Có lẽ do phải nhịn ăn cơm quá nhiều nên Lâm Khánh Chi đã xuống cân trầm trọng - Ảnh: FBNV

Thời mới kết hôn, Lâm Khánh Chi khá đầy đặn với ba vòng lúc nào cũng vượt chuẩn. Tuy nhiên, vì để chiều lòng ông xã nên nữ ca sĩ đã áp dụng chế độ giảm cân nghiêm ngặt, ăn rau thay cơm và thậm chí là nhịn đói.