Hoài Lâm bất ngờ lấp lửng chuyện không tiếp tục đi hát sau khi tái xuất Vbiz chưa lâu, thực hư ra sao?

Hậu trường 05/06/2023 13:56

Mới đây, Hoài Lâm bất ngờ chia sẻ về những vấn đề xoay quanh việc đi hát trở lại. Đồng thời, nam ca sĩ cũng thu hút sự quan tâm từ phía cộng đồng mạng.

Mới đây, ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ có những chia sẻ, trải lòng trên mạng xã hội về cảm xúc khi đi hát trở lại. Theo đó, nam ca sĩ cho biết anh bị mắc cỡ khi lên sân khấu và không biết nói gì nên thường xuyên bị mọi người trêu chọc.

Ngoài ra, ca sĩ Hoài Lâm lấp lửng chuyện có nên tiếp tục đi diễn. Nam ca sĩ cho biết: "Lên sân khấu thì tôi mắc cỡ, không biết nói gì, lại cười, cười quá trời cười, song lại về buồn quá trời buồn. Thế đấy, hai cảm xúc luôn trái ngược nhau, đó là sự đánh đổi. Không biết có nên đi hát không nữa".

Đáng chú ý, khi được một khán giả đặt câu hỏi liệu rằng sẽ xuất hiện trong đêm diễn giữa tháng 6, Hoài Lâm vẫn khẳng định chắc nịch: "Vâng, chốt ngày 17/6 mà!".

Hoài Lâm bất ngờ lấp lửng chuyện không tiếp tục đi hát sau khi tái xuất Vbiz chưa lâu, thực hư ra sao? - Ảnh 1

Hoài Lâm bất ngờ có những chia sẻ, trải lòng trên mạng xã hội về cảm xúc khi đi hát trở lại.

Sau thời gian dài ở ẩn, cuối năm 2022, Hoài Lâm chính thức quay trở lại sân khấu và liên tục đón nhận những tin vui. Theo đó, nam ca sĩ liên tục chạy show, bận bịu với các đêm nhạc tại TP.HCM cũng như nhiều nơi khác. Bên cạnh đó giọng hát của Hoài Lâm cũng đã dần lấy lại được phong độ như trước đây.

Hoài Lâm bất ngờ lấp lửng chuyện không tiếp tục đi hát sau khi tái xuất Vbiz chưa lâu, thực hư ra sao? - Ảnh 2
Sau thời gian dài ở ẩn, cuối năm 2022, Hoài Lâm chính thức quay trở lại sân khấu và liên tục đón nhận những tin vui.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được khán giả biết đến khi tham gia chương trình "Gương mặt thân quen" năm 2014 và giành giải Quán quân. Anh được nghệ sĩ Hoài Linh nâng đỡ, nhận làm con nuôi. Một số ca khúc nổi tiếng của Hoài Lâm có thể kể đến như: Như những phút ban đầu, Cô bé ngày xưa, Quay về, Hoa nở không màu...

Hoài Lâm từng kết hôn Bảo Ngọc (em gái nghệ sĩ Gia Bảo) và có 2 con gái. Năm 2020, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Hoài Lâm bị dính liên hoàn scandal khiến nam ca sĩ bị hủy toàn bộ các show diễn. Hoài Lâm bất ngờ quyết định về quê "ở ẩn" để chữa bệnh và hạn chế tham gia hoạt động showbiz.

Hoài Lâm bất ngờ lấp lửng chuyện không tiếp tục đi hát sau khi tái xuất Vbiz chưa lâu, thực hư ra sao? - Ảnh 3
Hoài Lâm từng kết hôn Bảo Ngọc (em gái nghệ sĩ Gia Bảo) và có 2 con gái.

Trong suốt khoảng thời gian đó, Hoài Lâm vẫn trò chuyện, hát giao lưu cùng người hâm mộ các nền tảng xã hội. Dù vẫn đam ca hát, tuy nhiên nam ca sĩ hiện đã không còn quá chú trọng khoản ăn mặc. Thay vào đó, Hoài Lâm thường xuyên xuất hiện với những kiểu trang phục khá luộm thuộm và có phần hơi xuề xòa. 

Hoài Lâm bất ngờ lấp lửng chuyện không tiếp tục đi hát sau khi tái xuất Vbiz chưa lâu, thực hư ra sao? - Ảnh 4
Hoài Lâm không còn quá chú trọng khoản ăn mặc.
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