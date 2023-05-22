Vợ cũ Hoài Lâm - Cindy Lư hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái

Hậu trường 22/05/2023 19:38

Sau hơn 2 năm ly hôn, vợ cũ Hoài Lâm vẫn đang sống vui vẻ bên cạnh hai cô con gái. Cô cũng cho biết mình không cảm thấy hối hận về cuộc tình với Hoài Lâm.

Hoài Lâm - Cindy Lư đã từng là một cặp đôi hạnh phúc của Vbiz. Tuy nhiên, cả hai khiến không ít khán giả tiếc nuối khi thông báo đường ai nấy đi vào cuối năm 2019. Trước đó, cặp đôi từng có gần 10 năm bên cạnh nhau và có hai cô con gái đáng yêu là bé Gà và bé Cún.

Vợ cũ Hoài Lâm - Cindy Lư hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái - Ảnh 1
Hoài Lâm - Cindy Lư đã từng là một cặp đôi hạnh phúc của Vbiz.

Hậu ly hôn với Hoài Lâm, cuộc sống của Cindy Lư có nhiều sự thay đổi. Cô nàng bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân, chăm sóc hai cô con gái. Cô cũng từng cho biết, bản thân không cần tiền chu cấp từ chồng cũ vẫn có thể nuôi nấng hai nhóc tỳ nên người.

Vợ cũ Hoài Lâm - Cindy Lư hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái - Ảnh 2
Hậu ly hôn với Hoài Lâm, cuộc sống của Cindy Lư có nhiều sự thay đổi.
Vợ cũ Hoài Lâm - Cindy Lư hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái - Ảnh 3
Cô nàng bắt đầu hành trình làm mẹ đơn thân, chăm sóc hai cô con gái.

Để có thêm thu nhập, Cindy Lư chọn kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau như mỹ phẩm, quần áo. Không những thế, cô còn mở thêm cửa hàng làm đẹp.

Vợ cũ Hoài Lâm - Cindy Lư hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái - Ảnh 4
Để có thêm thu nhập, Cindy Lư chọn kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau như mỹ phẩm, quần áo.

Trong thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạng. Dù đã là mẹ hai con, nhưng mỗi lần đăng tải hình ảnh của bản thân lên mạng xã hội, Cindy Lư nhận được rất nhiều lời khen về sắc vóc.

Vợ cũ Hoài Lâm - Cindy Lư hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái - Ảnh 5
Trong thời điểm hiện tại, nhan sắc của cô nàng ngày càng thăng hạng.

Mặc dù bận rộn với việc kinh doanh, vợ cũ Hoài Lâm vẫn không quên dành thời gian cho hai cô con gái bé bỏng. Cô quan niệm tuổi thơ của các con chỉ có một. Thay vì để các bé biết sự thật của cuộc sống, cô muốn cùng con vẽ nên những mảng màu tươi đẹp, tô điểm thêm màu sắc. Cô vẫn cố gắng mang lại những điều các con xứng đáng được hưởng, không để hai con thiếu thốn bất cứ thứ gì, từ vật chất cho đến tinh thần như đi học, đi chơi với bạn bè hay đi du lịch cùng gia đình.

Vợ cũ Hoài Lâm - Cindy Lư hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái - Ảnh 6
Mặc dù bận rộn với việc kinh doanh, vợ cũ Hoài Lâm vẫn không quên dành thời gian cho hai cô con gái bé bỏng.

Sau nhiều biến cố về chuyện tình cảm, Cindy Lư vẫn mạnh mẽ, dành hết tâm tình để chăm sóc cho các con. Trước đó, khi xuất hiện trong một chương trình, cô cho biết mình chưa từng hối hận về mối quan hệ của mình và Hoài Lâm. Cô cũng cho biết thêm bản thân rất hạnh phúc khi bé Gà và bé Cún chào đời trong niềm vui hạnh phúc khôn xiết của gia đình, đồng thời cũng là 'món quà' mà ông trời ban tặng cho cô và Hoài Lâm.

Vợ cũ Hoài Lâm - Cindy Lư hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái - Ảnh 7
Sau nhiều biến cố về chuyện tình cảm, Cindy Lư vẫn mạnh mẽ, dành hết tâm tình để chăm sóc cho các con.

Được biết, Cindy Lư tên thật là Lư Bảo Hoàng Ngọc, được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật có ông là NSƯT Bảo Quốc, anh trai là diễn viên Gia Bảo. Cindy Lư ly thân với Hoài Lâm từ tháng 11/2019, sau sinh nhật 2 con gái. Những năm trước, hôn nhân giữa cô và giọng ca Như những phút ban đầu đứng trên bờ vực thẳm. Nhưng cuối 2019 là thời điểm cả hai nhận định không thể đi cùng nhau nên ở riêng.

Vợ cũ Hoài Lâm - Cindy Lư hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái - Ảnh 8
Cô được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật có ông là NSƯT Bảo Quốc, anh trai là diễn viên Gia Bảo.
Vợ cũ Hoài Lâm - Cindy Lư hé lộ cuộc sống hạnh phúc bên cạnh hai cô con gái - Ảnh 9
 Cindy Lư ly thân với Hoài Lâm từ tháng 11/2019, sau sinh nhật 2 con gái.
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