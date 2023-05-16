Hoài Lâm tiếp tục lộ diện với chiếc 'bụng bia', cộng đồng mạng 'soi' được một điểm đáng chú ý!

Tuy nhiên, dù đã diện chiếc áo sơ mi rộng Hoài Lâm khiến nhiều người choáng váng trước chiếc "bụng bia" to tướng phảng phất đằng sau lớp áo mỏng. Có vẻ như sau khoảng thời gian dài ngưng đi hát, nam ca sĩ lại tiếp tục phát tướng. Ngoại hình xuống dốc của Hoài Lâm vẫn luôn là đề tài được cộng đồng mạng bàn tán trong những ngày gần đây.

Vừa qua, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại những hình ảnh đời thường của Hoài Lâm khi sống tại quê nhà. Nam ca sĩ xuất hiện với chiếc áo sơ mi cùng quần cộc đơn giản, toát lên sự chân chất của một người dân quê.

Đáng chú ý, dù không có dàn âm thanh ánh sáng xịn sò như trên sâu khấu thì Hoài Lâm vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ với giọng hát nội lực, trong vắt khiến ai nấy phải trầm trồ. Giọng hát của nam ca sĩ một lần nữa khiến nhiều người phải "ngả mũ" thán phục khi hát live xuất sắc không khác gì thu âm. Kĩ năng kéo mic thượng thừa cùng độ chuẩn xác trong từng câu hát cao, nốt trầm được nam ca sĩ thể hiện vô cùng mượt mà ai nấy cũng đều "nổi da gà".

Mặc cho ngoại hình có vẻ ngày càng phát tướng hơn, thế nhưng điều mà người hâm mộ đặc biệt quan tâm chính là giọng hát của nam ca sĩ. Trong một đám tiệc của gia đình, Hoài Lâm đã trổ tài góp vui cho mọi người bằng ca khúc Hoa nở không màu - bản hit lớn trong sự nghiệp của mình.



Mọi người cảm thán giọng hát của Hoài Lâm là bất hủ và không thay đổi

Bên dưới đoạn clip được chia sẻ, khoảnh khắc Hoài Lâm vu vơ hát hò tại đám tiệc ở quê nhà đã nhận về sự chú ý của cư dân mạng. Đồng thời, nhiều ý kiến cũng cho rằng thật tiếc cho Hoài Lâm với giọng ca trời phú này mà không nhận show, chỉ hát tại phòng trà và khoe giọng với người thân, bạn bè. Có người thì hài hước nói nam ca sĩ chắc chắn là nghệ sĩ an nhàn nhất Vbiz vì không cần phải chạy show.

Cộng đồng mạng bình luận đầy thích thú

Nhiều người hâm mộ mong mỏi tới ngày giọng ca 'Hoa nở không màu' tái xuất để giọng hát nội lực, tình cảm năm nào lại được cất lên thường xuyên hơn. Tuy vậy phía Hoài Lâm vẫn chưa có động thái gì, chỉ thi thoảng mới chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội.

Bạn bè trong giới âm nhạc của Hoài Lâm cụ thể là nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường thì lại tiết lộ nam ca sĩ sắp tới sẽ tham gia một show âm nhạc. Cách đây không lâu nam nhạc sĩ đã chia sẻ hình ảnh chụp chung với Hoài Lâm kèm trạng thái 'úp mở' về sự trở lại của nam ca sĩ 'hoa nở không màu'.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tiết lộ Hoài Lâm sẽ trở lại trong thời gian tới

Cụ thể, nam nhạc sĩ đã cùng Hoài Lâm xuất hiện trong phòng thu với chia sẻ: "Có 2 thứ chẳng hề thay đổi: 1 là giọng hát của Lâm, 2 là tình anh em của 2 cái người này. Lâm nói tui là nhạc sĩ duy nhất mà Lâm có thể nhõng nhẽo, còn Lâm là ca sĩ mà tui yêu quý nhất. Lâm sẽ trở lại trong Music Diary mùa 6 này với 1 bản ballad không thể buồn hơn, có ai chờ đợi cùng tui không nè".

Nguyễn Minh Cường chụp chung với Hoài Lâm

Chia sẻ của Nguyễn Minh Cường khiến nhiều người háo hức chờ đợi, bởi đã khá lâu Hoài Lâm không cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc mới. Đồng thời, nhiều người cũng rất bất ngờ khi nam nhạc sĩ tiết lộ về tính cách nũng nịu của Hoài Lâm dành cho mình.

Sau khi bước ra từ chương trình Gương măt thân quen, Hoài Lâm nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong giới ca sĩ ở tưởi 19. Tuy vậy, sau nhiều thăng trầm nam ca sĩ tự nhận thấy mình không hợp môi trường giải trí nên đã rời showbiz một thời gian. Thời điểm đó rất nhiều người hâm mộ bày tỏ nuối tiếc cho giọng ca 'Hoa nở không màu'. sau đó Hoài Lâm vẫn tiếp tục lộ diện trước khán giả vài lần nhưng mỗi lần xuất hiện đều khiến cộng đồng mạng 'lác mắt' vì nam ca sĩ thay đổi quá nhiều.

Ai nấy đều mong Hoài Lâm sẽ sớm trở lại showbiz vì quá 'nhớ' giọng hát của anh

Hồi tháng 10/2022, Hoài Lâm xuất hiện trong một đêm nhạc và cho biết sẽ trở lại con đường âm nhạc một cách nghiêm túc nhưng sau đó anh lại không lộ diện trong một giai đoạn dài. Sau khi ly hôn, Hoài Lâm công khai hẹn hò người mới nhưng rất kín tiếng, chỉ chia sẻ ảnh đôi vào những dịp đặc biệt.