Hoa hậu Khánh Vân 'đu trend' bản hit đình đám của Cẩm Ly, dân tình 'cười ra nước mắt' vì 1 điều khác lạ

Màn 'đu trend' mới đây của Khánh Vân đang nhận được nhiều sự chú ý.
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Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok đang rất thịnh hành trào lưu hát nhép "gây cười" trên nền nhạc ca khúc Em sẽ là người ra đi của "chị Tư" Cẩm Ly. Rất nhiều người nổi tiếng và giới trẻ Việt cũng nhiệt tình đu theo trend hot này. Không để bỏ lỡ trend, Hoa hậu Khánh Vân cũng đăng tải video mới khiến dân tình "cười ra nước mắt".
Trên nền nhạc bắt tai, Khánh Vân trổ tài hát nhép cực chuyên nghiệp, có thể thấy cô nàng cũng "thuộc nằm lòng" bài hát này nên mới có thể nhép khớp chuẩn đến như vậy. Vẫn là giai điệu gốc của "chị Tư", rất tình cảm và dằn xé nhưng dân tình lại được phen phì cười với tạo hình mà Khánh Vân lựa chọn. Chọn 1 hiệu ứng trang điểm có phần "ô dề" làm nàng Hậu trông vô cùng khác lạ, gây cười.
Vốn là 1 nàng Hậu thú vị và đa tài, Khánh Vân không chỉ thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp mà khiếu hài hước và sự duyên dáng cũng rất được lòng người hâm mộ. Cô nàng sinh năm 1995, hoạt động ở vai trò người mẫu. Năm 2019, cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, sau đó ghi tên mình vào Top 21 Miss Universe 2020. So với thời điểm mới vào nghề, Khánh Vân của hiện tại trưởng thành hơn và có nhiều hoạt động nghệ thuật nổi bật.
Không chỉ đam mê với công việc làm người mẫu, diễn viên, Khánh Vân còn rất thích học thiết kế thời trang. Cô luôn mong muốn trong một ngày nào đó, cô sẽ đủ tự tin và bản lĩnh để thiết kế riêng cho mình những bộ áo dài đẹp mắt và ấn tượng. Ở thời điểm hiện tại, có thể nói, Khánh Vân đang là 1 trong những nàng Hậu được yêu thích nhất tại làng giải trí Việt.
Không đồng hành cùng công ty sau khi kết thúc thời gian đương nhiệm, Khánh Vân đã lập công ty giải trí riêng và nắm giữ chức vụ điều hành. Không chỉ thế, Hoa hậu Khánh Vân còn xuất hiện trong nhiều gameshow gây ấn tượng mạnh với khán giả như: Nhanh Như Chớp, Chọn Ai Đây,... Nàng hậu 9X là gương mặt được nhiều nhãn hàng săn đón để hợp tác quảng bá sản phẩm. Khánh Vân liên tục tham gia sự kiện lớn và được người hâm mộ săn đón nồng nhiệt.