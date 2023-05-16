Ái nữ nhà Cẩm Vân lần đầu thổ lộ lý do mẹ không ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật!

Hậu trường 16/05/2023 15:24

Dù là người hoạt động nghệ thuật nhưng ca sĩ Cẩm Vân lại từng cấm cản cô con gái CeCe Trương nối nghiệp mẹ. Ái nữ lần đầu tiên tiết lộ lý do khiến người hâm mộ xúc động.

CeCe Trương được biết đến là một nữ ca sĩ trẻ genZ xuất thân từ gia đình truyền thồng nghệ thuật khi mẹ là ca sĩ Cẩm Vân cùng bố là nhạc sĩ Khắc Triệu . CeCe Trương được nhận xét có quãng giọng mezzo-soprano truyền cảm phù hợp với dòng nhạc RnB, Soul, và Pop. Cô nàng đã ra mắt hai sản phẩm chính thức là Virus (2020), Tự mình làm mình đau (2022) và rất nhiều bản cover trên YouTube và TikTok.

Ái nữ nhà Cẩm Vân lần đầu thổ lộ lý do mẹ không ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật! - Ảnh 1
Con gái ca sĩ Cẩm Vân
Ái nữ nhà Cẩm Vân lần đầu thổ lộ lý do mẹ không ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật! - Ảnh 2
CeCe Trương và ca sĩ Cẩm Vân 

Mới đây, trong chương trình Không gian cảm xúc tập 13 có sự tham gia của CeCe Trương cùng các nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng khác như Trương Thảo Nhi, Dương Edward, JayKii. Tại đây, con gái Cẩm Vân thổ lộ ca hát là niềm đam mê khi còn rất nhỏ của cô: “Ba mẹ cứ càng cấm cản thì tôi càng muốn tiến tới".

Với con gái ca sĩ Cẩm Vân, nếu cứ tiếp tục làm những việc bản thân không yêu thích thì sẽ chẳng bao giờ thực hiện được ước mơ. “Ba mẹ cấm cản tôi vậy thôi chứ thật ra cũng mong có truyền nhân” - nữ khách mời tiết lộ.

Ái nữ nhà Cẩm Vân lần đầu thổ lộ lý do mẹ không ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật! - Ảnh 3
CeCe Trương với giọng hát truyền cảm trong chương trình Không gian cảm xúc 
Ái nữ nhà Cẩm Vân lần đầu thổ lộ lý do mẹ không ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật! - Ảnh 4
CeCe Trương và mẹ là danh ca Cẩm Vân cùng bố là nhạc sĩ Khắc Triệu 

Nữ ca sĩ cũng tiết lộ nếu ngày ấy ba mẹ không ngăn cản cô đi hát thì có lẽ cô sẽ không thể được như ngày hôm nay. Nữ ca sĩ trẻ cho rằng lúc đấy mình còn quá nhỏ để có thể chịu đựng nhiều áp lực từ Vbiz, cũng như khó tập trung vào chuyện học tập khi phải theo đuổi đam mê ca hát nên ba mẹ cấm đoán cũng là chuyện dễ hiểu. 

Ái nữ nhà Cẩm Vân lần đầu thổ lộ lý do mẹ không ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật! - Ảnh 5
Nữ danh ca Cẩm Vân từng cấm cản con gái theo nghệ thuật 

Về phần nữ danh ca Cẩm Vân, cô từng chia sẻ không mong muốn CeCe Trương có thể nối nghiệp mẹ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Nữ ca sĩ chỉ đơn giản là không muốn con gái trở thành ''cái bóng'' của bản thân. Cô cho rằng con gái cần có thời gian trau dồi kỹ năng thanh nhạc, tìm ra được thể loại phù hợp và định hình được phong cách bản thân thì mới không trở thành một ''Cẩm Vân thứ 2''. 

Ái nữ nhà Cẩm Vân lần đầu thổ lộ lý do mẹ không ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật! - Ảnh 6
Cẩm Vân song ca cùng con gái CeCe Trương
Ái nữ nhà Cẩm Vân lần đầu thổ lộ lý do mẹ không ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật! - Ảnh 7
CeCe Trương luôn dành những lời khen ''có cánh'' cho mẹ Cẩm Vân 

Thời gian sắp tới, Cece Trương sẽ cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, với khách mời chính là cha mẹ mình. Nữ ca sĩ chia sẻ 9X: "Hai khách mời này là của nhà trồng được, không tốn tiền nên tôi cứ nhờ thôi. Ba mẹ chắc là khách mời nhiệt tình nhất, có hôm không quay cũng đến rất sớm và về rất trễ"

Ái nữ nhà Cẩm Vân lần đầu thổ lộ lý do mẹ không ủng hộ cô theo đuổi nghệ thuật! - Ảnh 8
Nữ ca sĩ 9X hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm âm nhạc độc đáo trong tương lai 
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Từ khóa:   con gái Cẩm Vân CeCe Trương ca sĩ trẻ

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