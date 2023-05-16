Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng'

Hậu trường 16/05/2023 12:49

Mới đây nữ diễn viên Cát Tường đã khiến dân tình cười sặc sụa khi công khai chuyện tình cảm với nam diễn viên trước mặt chính thất.

Mới đây, trong một đoạn clip được ''bà mai'' Cát Tường chia sẻ nhân dịp về quê nam diễn viên Tiết Cương thu hút nhiều sự quan tâm. Cả hai đã có chuyến tham quan, ăn uống, chuyện trò sôi nổi và vui vẻ giữa không gian yên ắng và thoáng mát của ruộng lúa. 

Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' - Ảnh 1
Cát Tường trong chuyến đi về Long An quê của đồng nghiệp Tiết Cương

Tuy nhiên không biết có phải do ''tức cảnh sinh tình'' hay không mà nữ diễn viên Cát Tường đã có hành động tỏ tình bất chấp với Tiết Cương trước mặt bà xã của nam diên viên khiến ai cũng không nhịn được cười. 

Cụ thể nữ diễn viên leo lên lan can cầu, hét lớn: ''Tiết Cương! Anh nói đi anh có yêu em không?''. Đáp lời Cát Tường, nam diễn viên trả lời ''Không'' khiến nữ diễn viên đau lòng nhảy ngay xuống sống khiến ai ở đó chứng kiến cũng cười lớn. 

Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' - Ảnh 2
Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' - Ảnh 3
Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' - Ảnh 4
Cát Tường khiến người hâm mộ cười nắc nẻ khi tỏ tình thất bại liền ''nhảy sông''

Được biết cả hai diễn viên rất thân thiết với nhau trong công việc lẫn ngoài cuộc sống. Tiết lộ cơ duyên gặp gỡ Cát Tường, Tiết Cương cho biết cả hai biết nhau khi học chung Trường cao đẳng Sân khấu Điện ảnh vào năm 1996. Cát Tường thừa nhận có chút ''say nắng'' Tiết Cương khi lần đầu gặp gỡ nhưng nữ diễn viên cho rằng cả hai chỉ hợp làm bạn chứ không hợp làm vợ chồng. 

Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' - Ảnh 5
Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' - Ảnh 6
Tiết Cương và Cát Tường là cặp đồng nghiệp thân thiết 

Ngoài ra nữ diễn viên Cát Tường còn tiết lộ Tiết Cương trước khi lấy vợ rất đào hoa, có rất nhiều cô gái đẹp trong trường sân khấu đeo đuổi và cô còn gọi nam diễn viên là ''trùm sát gái''. Tuy nhiên hiện tại Tiết Cương đang có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ kém 26 tuổi là Ngọc Thưởng. 

Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' - Ảnh 7
Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' - Ảnh 8
Tiết Cương hiện có cuộc sống hạnh phúc bên vợ là Ngọc Thưởng 

Trái ngược với Tiết Cương, Cát Tường hiện vẫn lẻ bóng và nhân duyên trước kia cũng được đánh giá là trắc trở muôn phần. Mệnh danh là ''bà mai'' của showbiz Việt nhưng nữ diễn viên thừa nhận mình không may mắn trong chuyện tình cảm, cô không ngừng đi tìm hạnh phúc mới trong suốt 20 năm qua nhưng may mắn chưa thực sự mỉm cười. 

Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' - Ảnh 9
Cát Tường hiện đang làm mẹ đơn thân 
Cát Tường tỏ tình công khai với nam diễn viên Tiết Cương nhưng nhận lại cái kết 'đắng lòng' - Ảnh 10Nữ diễn viên chăm chỉ hoạt động nghệ thuật  
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