Một Youtuber đình đám tiết lộ suýt ẩu đả với Trấn Thành sau khi bị mắng công khai: 'Có biết diễn không?'

Mới đây, đoạn clip của một Vlogger/Youtuber nổi tiếng liên quan đến nam nghệ sĩ Trần Thành đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Vào tối 16/5, JVevermind - vlogger đình đám một thời đã đăng tải 2 đoạn clip liên quan đến MC Trấn Thành, trong đó 1 clip gây tò mò, thu hút với tiêu đề Mình từng suýt gạt tay trúng má Trấn Thành. Trong video, JVevermind đã xem gần hết các nội dung mà MC Trấn Thành đăng tải trên kênh YouTube cá nhân. Anh đùa với thành tích này, mình hoàn toàn có thể trở thành trưởng fanclub (hội người hâm mộ) của nam MC nổi tiếng. JVevermind cũng nhiều lần chia sẻ trong video rằng, anh nhìn thấy bản thân trong hình ảnh của Trấn Thành, bởi khi được nhiều người công nhận sẽ rất dễ hình thành một cái tôi lớn. Nam vlogger tâm sự: "Thật ra mình không ghét Trấn Thành đâu, vì mình cũng từng có một cái tôi rất lớn. Khi xung quanh mình, kể cả trên mạng lẫn ngoài đời đều là lời tán dương, bạn làm gì cũng được mọi người ca ngợi. Bên cạnh đó, bạn còn kiếm được rất nhiều tiền, được xã hội công nhận là thành công nữa thì làm sao bạn có thể nghĩ mình là người bình thường được. Từ lúc nổi lên, Trấn Thành liên tục đi diễn, làm phim, dẫn chương trình mà chưa có quãng nghỉ nào để nhìn lại, kiểm soát cái tôi đang ngày càng lớn của mình. Ai cũng xứng đáng được trao một cơ hội để nhìn lại bản thân".

JVevermind trở thành tâm điểm chú ý sau khi đăng tải video dài đến 13 tiếng liên quan đến Trấn Thành Bên cạnh đó, vlogger JVevermind cũng thuật lại nhiều câu chuyện, trong đó có việc anh suýt ''đấm'' Trấn Thành khi bị MC mắng chửi giữa trường quay. Cụ thể, khi Trấn Thành có việc phải về sớm nên đoàn quay phim đẩy lịch quay chung lên. Có một cảnh JVevermind làm sai vài lần, phải làm lại, anh cho biết đạo diễn sản xuất và khách hàng đều nhẹ nhàng góp ý nhưng Trấn Thành đã ''chiếm sóng'' mắng chửi anh trước mặt ê-kíp: "Mày có biết diễn không? Làm như này này, có mỗi cái này thôi mà làm mãi không xong". Là người có cái tôi lớn, JVevermind cho biết vào lúc đó anh đã định đánh nam MC, tuy nhiên anh đã dừng lại.

Nam vlogger lý giải vì sao Trấn Thành có những phát ngôn, hành động như vậy: “Khi một thời gian dài xung quanh bạn toàn là nhưng lời khen, lời tán dương, bạn làm gì cũng được mọi người ca ngợi, thần tượng. Bên cạnh đó bạn còn kiếm được rất nhiều tiền, được xã hội công nhận là người thành công nữa thì làm sao bạn có thể nghĩ mình là người bình thường được. Mình đặc biệt, mình hơn người... Khi bạn nói gì cũng được tung hô là chân lý, thì dần dần bạn sẽ nghĩ mình chính là chân lý. Lời nói của mình là lẽ sống". Vlogger đình đám JVevermind tiết lộ suýt ẩu đả với Trấn Thành khi quay quảng cáo Chưa đầy 24 giờ, video dài 13 tiếng của JVevermind đã thu hút hơn 216.000 lượt xem cùng nhiều chia sẻ, bình luận. Hầu như mọi người đều dành lời cảm thán với tư duy làm nội dung luôn độc đáo, có phần châm biếm bằng cách đi ngược số đông hiện nay. JVevermind (tên thật Trần Đức Việt) được mọi người biết đến với loạt video hài hước, đậm tính châm biếm về những sự việc trong cuộc sống hay các vấn đề gây nhức nhối trong xã hội.Không chỉ có tư duy sáng tạo nội dung hiện đại và cuốn hút, Jvevermind có lối diễn tự nhiên, gây cười nhưng không hề khiêng cưỡng. Năm 2019, anh thử sức với lĩnh vực điện ảnh khi cho ra mắt phim ngắn đầu tay Không dấu chân người.

Những lần Hari Won 'giải vây' cho Trấn Thành trước ồn ào và loạt tin đồn 'chấn động' Vbiz Thời gian vừa qua, Trấn Thành liên tục bị "réo tên" vào những ồn ào từ phát ngôn gây tranh cãi cho tới cách ứng xử ngoài đời thường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mot-youtuber-inh-am-tiet-lo-suyt-au-a-voi-tran-thanh-khi-bi-mang-cong-khai-may-co-biet-dien-khong-582502.html