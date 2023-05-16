Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao?

Hậu trường 16/05/2023 13:00

Đã gần 15 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thùy Dung khá kín tiếng ở tuổi 33. Người hâm mộ không khỏi tò mò cuộc sống hiện tại của cựu hoa hậu.

Hoa hậu Thùy Dung được đông đảo người hâm mộ biết đến khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi sắc đẹp danh giá Hoa hậu Việt Nam 2008. Trong suốt lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tổ chức từ năm 1988, cô là hoa hậu đầu tiên đến từ khu vực Trung Bộ (Thành phố Đà Nẵng). Ngoài ra nàng hậu cũng là hoa hậu sở hữu chiều cao đáng mơ ước (1m78 khi đăng quang và 1m81 vào năm 20014) 

Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 1
Hoa Hậu Việt Nam 2008 Đặng Thị Thùy Dung 

Dù đã đạt đến đỉnh cao danh vọng nhưng sau đó Thùy Dung mắc phải không ít lùm xùm liên quan đến chuyện học vấn. Nàng hậu khi ấy chỉ mới 18 tuổi và được cho rằng chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) nhận phải nhiều sự chỉ trích từ công chúng. 

Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 2
Nàng hậu đăng quang khi chỉ mới vừa tròn 18 tuổi. 

Tuy nhiên Ban tổ chức sau đó công bố Thùy Dung không vi phạm quy chế thi do cuộc thi chỉ yêu cầu thí sinh có trình độ học vấn THPT chứ không yêu cầu có trình độ tốt nghiệp THPT. Nàng hậu giữ nguyên danh hiệu nhưng phải trở lại trường để hoàn thành chương trình học và thi tốt nghiệp. 

Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 3
Thùy Dung có mối quan hệ thân thiết với Hoa Hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy 

Thùy Dung từng chia sẻ áp lực và trách nhiệm của chiếc vương miện đã "đè nén tinh thần" của cô trong suốt những năm tháng thanh xuân. Nàng hậu chia sẻ tưởng chừng bản thân đã gục ngã nhưng tự nhủ với lòng rằng ''người đội được chiếc vương miện phải chịu được sức nặng của nó'' vì thế nàng hậu đã vượt qua tất cả. 

Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 4
Thùy Dung từng suýt gục ngã vì áp lực của chiếc vương miện 

Vào năm 2019 nàng hậu đã cùng gia đình rời Việt Nam đến Mỹ sinh sống và làm việc. Cô cho biết cuộc sống ở Mỹ không khiến cô ngưng nhớ về quê nhà, tuy nhiên cũng khá thoải mái và giúp cô tự do làm những điều mình mong muốn. Tuổi 33 nàng hậu sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông tại các sự kiện lớn nhỏ trong nước. 

Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 5
Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 6
Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 7
Nàng hậu Thùy Dung thường xuyên đăng ảnh đời thường của cô khi sinh sống tại Mỹ 

Sau thời gian ''ở ẩn'' tại Mỹ, nàng hậu lần đầu tiên khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện trong ngày thứ hai của show Fashion Voyage 5. Cô chọn áo dài xanh đơn giản, khoe nhan sắc ngọt ngào trên thảm đỏ. Bên cạnh đó, chiều cao “khủng" giúp Thùy Dung nổi bật hơn khi xuất hiện tại sự kiện.

Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 8
Thùy Dung xuất hiện trên thảm đỏ 2023 trong show Fashion Voyage 5

Được biết vào 14/5 vừa qua Thùy Dung vừa có dịp về quê nhà Đà Nẵng thăm gia đình. Hoa hậu Việt Nam 2008 thưởng thức món ngon quê nhà và khoe với cộng đồng mạng. "Về đến Đà Nẵng thì ăn liền tô mì quảng đơn giản nhưng thật ngon" - cô viết trên trang cá nhân. Cô nàng diện áo thun, quần short, mặt mộc để lộ làn da tươi trẻ tuổi 33. 

Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 9
Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 10
Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 11
Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 12

Hoa hậu Việt Nam 2008 từng đăng quang năm 18 tuổi, theo gia đình sang Tây sinh sống giờ ra sao? - Ảnh 13

Hoa hậu Việt Nam 2008 - Thùy Dung quay về quê nhà Đà Nẵng thưởng thức món ngon và chiêm ngưỡng cảnh đẹp quê hương 

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