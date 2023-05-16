Hoa hậu Thuỳ Tiên bất ngờ diện 'đầm ngủ' đi sự kiện khiến cư dân mạng 'dậy sóng'

Visual đi sự kiện của hoa hậu Thuỳ Tiên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Mới đây, Nguyễn Thúc Thùy Tiên xuất hiện tại một sự kiện với chiếc đầm hồng ngắn cũn cỡn cùng một đôi dép bánh mì màu trắng đính nhiều phụ kiện đã thu hút sự chú ý từ phía khán giả. Thùy Tiên xuất hiện tại một sự kiện với chiếc đầm hồng cùng một đôi dép bánh mì màu trắng đính nhiều phụ kiện. Người đẹp rạng rỡ trên thảm đỏ với bộ cánh trẻ trung, ngọt ngào khác lạ hoàn toàn so với hình tượng gợi cảm hằng ngày mà Thuỳ Tiên theo đuổi. Hài hước nhất chính là đôi dép cao su được đính đầy phụ kiện loè loẹt của cô nàng.

Nhiều người lầm tưởng Thuỳ Tiên đang diện trang phục mặc ở nhà ở để đi dự sự kiện. Với chất liệu thun cùng hoạ tiết chấm bi nhỏ, thiết kế này khiến nhiều người lầm tưởng Thuỳ Tiên đang diện trang phục mặc ở nhà ở để đi dự sự kiện. Đáng nói, khi Thuỳ Tiên chụp ảnh với người hâm mộ, do ánh sáng kém đã khiến trang phục của nàng hậu bị tối màu và trông giống như một chiếc "đầm ngủ" nhưng nhan sắc thì không hề bị lu mờ. Do ánh sáng kém đã khiến trang phục của nàng hậu bị tối màu và trông giống như một chiếc "đầm ngủ". Thực tế, có lẽ đây phục trang Thuỳ Tiên được yêu cầu để phù hợp với nữ MC lẫn concept của nhãn hàng. Với kiểu đầm thun nhẹ nhàng, visual của Miss Grand International 2021 cũng trở nên gần gũi, thân thiện hơn so với các bộ cánh lộng lẫy kiêu sa mà cô thường dùng để xuất hiện trước đám đông.

Có lẽ đây phục trang Thuỳ Tiên được yêu cầu để phù hợp với nữ MC lẫn concept của nhãn hàng. Dù kết thúc nhiệm kỳ tại Miss Grand International đã lâu, song Thuỳ Tiên vẫn là một trong những nàng hậu đắt show nhất của làng giải trí Việt. Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang cuộc thi Miss Grand International 2021. Nguyễn Thúc Thùy Tiên từng lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2018 và đạt giải thưởng phụ 'Người đẹp Nhân ái'. Năm 2021, Thùy Tiên tiếp tục đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Grand International tại Thái Lan. Kết quả chung cuộc, nàng hậu đã vượt 59 thí sinh để giành vương miện Miss Grand International 2021.

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