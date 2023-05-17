Hậu ly hôn, nhan sắc vợ cũ Hoài Lâm 'lên hương' như gái đôi mươi, còn 'con nuôi Hoài Linh' tiếp tục xuống dốc không phanh!

Hậu trường 17/05/2023 11:33

Cư dân mạng không khỏi xuýt xoa trước bộ ảnh mới của Cindy Lư - vợ cũ Hoài Lâm.

Sau lùm xùm ly hôn, Cindy Lư ngày càng nhuận sắc là minh chứng cho câu nói 'gái hai con con mắt liếc ngang', quả thật nhan sắc phụ nữ sẽ ngày càng mặn mà khi chẳng thuộc về ai.

Ngày 16/5 vừa qua, trên Facebook quá nhân của Cindy Lư đăng tải bộ hình với visual được ví như học sinh cấp 3. Với bộ vest phối cùng croptop trắng bên trong, cô nàng toát ra visual trẻ trung, năng động. Nhìn bộ ảnh, cư dân mạng phải trầm trồ vì sắc vóc nuột nà, thật khó mà tin được đây là cô nàng đã có 2 con và qua 1 đời chồng.

Hậu ly hôn, nhan sắc vợ cũ Hoài Lâm 'lên hương' như gái đôi mươi, còn 'con nuôi Hoài Linh' tiếp tục xuống dốc không phanh! - Ảnh 1
 Visual được ví như học sinh cấp 3 của Cindy Lư trong bộ ảnh mới

Đính kèm với bộ hình "vạn người mê" là dòng chú thích "đầy thính". Cô viết: "Em tựa như tranh, thế nên em muốn chuốc hoạ vào anh". Dòng caption kèm với nhan sắc u mê thế này khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Hậu ly hôn, nhan sắc vợ cũ Hoài Lâm 'lên hương' như gái đôi mươi, còn 'con nuôi Hoài Linh' tiếp tục xuống dốc không phanh! - Ảnh 2
Dòng trạng thái mới đây của cô nàng đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng 

Bộ ảnh này đã nhận về được sự chú ý và phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ra xuýt xoa trước nhan sắc của Cindy Lư và còn chúc cô nàng sớm tìm được một bến đỗ hạnh phúc mới.

Hậu ly hôn, nhan sắc vợ cũ Hoài Lâm 'lên hương' như gái đôi mươi, còn 'con nuôi Hoài Linh' tiếp tục xuống dốc không phanh! - Ảnh 3
Mọi người thích thú khen Cindy Lư qua trẻ trung và xinh đẹp 

Sau rạn nứt hôn nhân với Hoài Lân, Cindy Lư thường chia sẻ những khoảnh khắc mình ở bên các con. Đồng thời cô nàng cũng chưa công bố dự định về một mối tình mới, cô nàng vẫn chỉ tập trung nuôi con và phát triển sự nghiệp của mình.

Hậu ly hôn, nhan sắc vợ cũ Hoài Lâm 'lên hương' như gái đôi mươi, còn 'con nuôi Hoài Linh' tiếp tục xuống dốc không phanh! - Ảnh 4
Hình ảnh hạnh phúc của cô nàng bên hai ái nữ 

Cindy Lư và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng hỗ trợ nhau trong việc nuôi dạy các con. Dù có một gia đình trọn vẹn hay không, cô vẫn cố gắng mang lại những điều các con xứng đáng được hưởng như đi học, đi chơi với bạn bè, du lịch.

Hậu ly hôn, nhan sắc vợ cũ Hoài Lâm 'lên hương' như gái đôi mươi, còn 'con nuôi Hoài Linh' tiếp tục xuống dốc không phanh! - Ảnh 5
Hoài Lâm và Cindy Lư vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp 

Trái ngược với nhan sắc lên hương của Cindy lư, chồng cũ Hoài Lâm gần đây lại lộ diện với ngoại hình xuống dốc và chiếc bụng bia không khỏi khiến người hâm mộ lo lắng.

Cũng vào 16/5, một tài khoản Tiktok đã đăng tải hình ảnh chàng ca sĩ Hoài Lâm thoải mái khoe giọng tại một đám tiệc nơi quê nhà.

Hậu ly hôn, nhan sắc vợ cũ Hoài Lâm 'lên hương' như gái đôi mươi, còn 'con nuôi Hoài Linh' tiếp tục xuống dốc không phanh! - Ảnh 6
Hình ảnh mới đây của nam ca sĩ khiến cộng đồng mạng sửng sốt 

Trong đoạn clip ngắn, chàng ca sĩ mặc chiếc quần cộc và áo sơ mi cực kì dân dã, dù vậy chiếc bụng bia lấp ló khiến người hân mộ không khỏi choáng váng.

Trước đó không lâu hình ảnh nam ca sĩ hát vu vơ trong tâm thái mệt mỏi đã khiến cư dân mạng đồn đoán rằng cuộc sống hậu hôn nhân của 'con nuôi Hoài Linh' đang không mấy thuận lợi.

Hậu ly hôn, nhan sắc vợ cũ Hoài Lâm 'lên hương' như gái đôi mươi, còn 'con nuôi Hoài Linh' tiếp tục xuống dốc không phanh! - Ảnh 7
 Khuôn mặt có phần mệt mỏi của nam ca sĩ khiến cư dân mạng đồn đoán về cuộc sống hậu ly hôn
Hậu ly hôn, nhan sắc vợ cũ Hoài Lâm 'lên hương' như gái đôi mươi, còn 'con nuôi Hoài Linh' tiếp tục xuống dốc không phanh! - Ảnh 8
 Netizen vẫn chưa quen với thân hình mũm mĩm của nam ca sĩ

Dù nhan sắc có phần đi xuống nhưng giọng ca của anh vẫn bất hủ và được khen là cao vút, truyền cảm như ngày nào. Ai nấy đều mong chờ màn tái xuất showbiz của nam ca sĩ nhưng không phải chờ đợi bao lâu vì anh không hề có động thái gì trong thời gian gần đây.

Hoài Lâm tiếp tục lộ diện với chiếc 'bụng bia', cộng đồng mạng 'soi' được một điểm đáng chú ý!

Hoài Lâm tiếp tục lộ diện với chiếc 'bụng bia', cộng đồng mạng 'soi' được một điểm đáng chú ý!

Những hình ảnh mới nhất của ca sĩ Hoài Lâm tại quê nhà được chia sẻ khiến cộng đồng mạng không khỏi 'choáng váng'.

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