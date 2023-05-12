Đặt lên ''bàn cân'' so sánh Trúc Nhân và Hoài Lâm ai hát hay hơn khi cùng 'chạm mặt' trong một ca khúc có giai điệu khó?

Hai giọng ca ''vàng'' của làng nhạc Việt Hoài Lâm và Trúc Nhân lần đầu tiên khiến dân tình không biết chọn ai khi cùng thể hiện một ca khúc được cho là có giai điệu rất khó hát.

Mới đây cộng đồng mạng đã chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh Hoài Lâm và Trúc Nhân cùng thể hiện ca khúc Đông - một sáng tác nổi tiếng của Vũ Cát Tường. Được biết cá hai nam ca sĩ đều là giọng ca nội lực và có chất riêng, dù là chung một ca khúc nhưng mang đến hai cảm xúc khác nhau cho khán giả khi nghe. Sau khi đoạn clip được chú ý, cộng đồng mạng bắt đầu ''bất phân thắng bại'' khi cả hai đều thể hiện quá tốt. Trúc Nhân và Hoài Lâm cùng tái hiện ca khúc Đông - của Vũ Cát Tường Trong một đêm nhạc được diễn ra tại Đà Lạt, nam ca sĩ Hoài Lâm đã khiến khán giả thích thú khi thể hiện ca khúc Đông - của Vũ Cát Tường. Người hâm mộ nhận xét giọng của anh khá nồng nàn, da diết, màn thể hiện của giọng ca Hoa nở không màu được đánh giá rất tích cực vì có phần mới mẻ và chạm đến trái tim, khắc hẳn phiên bản Đông chính gốc.

Về phần nam ca sĩ Trúc Nhân, Đông chính là một trong những sáng tác của Vũ Cát Tường đã đưa anh đến thành công và tên tuổi như hiện tại. Vì thế nên không cần phải bàn cãi nhiều, Trúc Nhân đã xử lý những nốt cao trong bài được cho là quá xuất sắc và rất chuyên nghiệp, anh đẩy bài hát hết lên cung bậc cảm xúc cao trào và mãnh liệt sẵn sàng làm thổn thức trái tim người nghe. Bình luận của khán giả về hai giọng ca vàng trong làng nhạc Việt Ngoài Trúc Nhân, Hoài Lâm còn được ca sĩ Hoàng Bách so sánh giọng hát với đàn em với ca sĩ Nam Khánh, nam ca sĩ Hoàn Bách đánh giá Hoài Lâm có chất giọng đầy đặn nhưng không bị xé, cách xử lý âm sắc rất tự nhiên dễ tạo sự đồng cảm điều này khó có ai có thể làm được. Hoàng Bách cho rằng các ca sĩ thường vướng vào việc sử dụng kỹ thuật thanh nhạc quá nhiều nên nghe có thể hay nhưng rất khó để cảm nhận sâu sắc vậy nên Hoài Lâm là một giọng ca đặc biệt.

Hoàng Bách từng bộc lộ sự yêu mến Hoài Lâm trên trang cá nhân của mình Nam ca sĩ Hoài Lâm dần trở lại với âm nhạc trong thời gian gần đây Nam ca sĩ Trúc Nhân cũng không kém cạnh gì khi anh được nghệ sĩ Thanh Tâm nhận xét là ''có máu điên trong người'' nhưng rất khéo léo và tình cảm khi hát. Nghệ sĩ Thanh Tâm chia sẻ: “Mỗi khi cậu ta thể hiện ca khúc thì nó như một câu chuyện. Cậu ta kể lại câu chuyện nào đó và cuốn hút người ta bằng cách dẫn chuyện của riêng mình”. Trúc Nhân được giới chuyên môn âm nhạc đánh giá cao về khả năng lên nốt cao và xử lý âm cuối cực kỳ chuyên nghiệp, nam ca sĩ rất nội lực và nhiều lần phô diễn giọng theo phong cách POP&ROCK trên sân khấu khiến khán giả bùng nổ. Nam ca sĩ được biết đến với hình tượng trẻ trung năng động Trúc Nhân là chủ nhân nhiều ca khúc tạo trend Tiktok hiện nay Nam ca sĩ cũng là một giọng ca truyền cảm khi hát những ca khúc buồn

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