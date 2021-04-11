Hiện tại, câu chuyện vẫn đang gây sốt mạng xã hội, bên phía hãng hàng không này cũng vẫn chưa có phản hồi nào về "sự cố" trên.

Nguyên văn bài đăng của ca sĩ Trúc Nhân"

"Ở quầy an ninh soát vé sân bay Nha Trang.

Chú cơ trưởng V vừa to tiếng gằn giọng kêu mình: "Tránh qua một bên cho V.I.P đi" (Nguyên văn ạ. Khúc đó em đang kẹp vé và thẻ của em trong cái bìa Passport, chú quát vô mặt em với năng lượng đầy khinh bỉ và rất tự tin: "CÓ VÉ HẠNG THƯƠNG GIA HAY THẺ V.I.P KHÔNG MÀ ĐÒI ĐI CỔNG NÀY?". Mấy anh an ninh hết hồn, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào chú nhân viên lái máy bay đang hành xử với hành khách mà mấy ảnh biết hạng vé và hạng thẻ là gì.

Sau lưng chú V.I.P ấy còn mấy anh chị tiếp viên nữa. Em đưa vé, đưa thẻ ra cho chú và mọi người xem rồi nói "Chú làm cái gì dữ vậy!". Khúc đó con mà là chú con dùng chữ "NHỤT" chứ chữ "QUÊ" không có đủ. Con đang tưởng tượng bà con không có điều kiện bay vé hạng thương gia hoặc không có thẻ V.I.P mà lỡ đi qua lộn cổng hay tình cờ ngáng đường chú chắc chú còn khinh miệt và dè bỉu dữ lắm.

Con thầm khen bản thân sáng nay vì đã không cho chiếc miệng xinh của mình hoạt động hết công suất. Chú đáng tuổi ba con, nói dữ quá thì hỗn, nói nhẹ quá thì không có đã, mà thua đủ với chú thì con không muốn, tại chú thua á! Con thề!"