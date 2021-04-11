Trúc Nhân tố bị một cơ trưởng quát mắng xem thường tại sân bay Cam Ranh, cộng đồng bức xúc truy lùng danh tính

Sao Việt 11/04/2021 18:46

Trúc Nhân vừa chia sẻ câu chuyện bị cơ trưởng của một hãng hàng không quát mắng lớn tiếng tại sân bay Cam Ranh, sự việc đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội.

Mới đây, Trúc Nhân vừa đăng dòng trạng thái bức xúc về cơ trưởng của một hãng hàng không đã có hành động khinh thường mình tại cổng soát vé sân bay Cam Ranh – Nha Trang. Cụ thể, cơ trưởng này đã lớn tiếng gằn giọng với nam ca sĩ, yêu cầu anh tránh đường: “Tránh qua một bên cho V.I.P đi”. Trúc Nhân còn nhấn mạnh đó là câu nói của cơ trưởng được anh trích lại nguyên văn.

Không những vậy, người cơ trưởng này còn quát thẳng vào mặt nam ca sĩ: “Có vé hạng thương gia hay thẻ VIP không mà đòi đi cổng này”. Theo lời kể của Trúc Nhân, lúc đó “mấy anh an ninh hết hồn, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào chú nhân viên lái máy bay đang hành xử với hành khách mà mấy ảnh biết hạng vé và hạng thẻ là gì”.

Trúc Nhân vô cùng bức xúc trước hành động và thái độ của “nhân viên lái máy bay” này, tuy nhiên anh đã không có phản ứng đáp trả nào. Anh nghĩ thương những người không có điều kiện đi vé hạng thương gia hay thẻ V.I.P mà lỡ đi nhầm qua cổng này gặp “chú cơ trưởng” thì không biết “chú” khinh miệt và dè bỉu người ta thế nào. Cuối bài đăng, Trúc Nhân còn gắn tag “nhà tôi 3 đời chữa bệnh khinh người” với ý mỉa mai cho một người có địa vị với lối hành xử bất ngờ như vậy. 

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Trúc Nhân bức xúc kể lại chuyện bị xem thường tại sân bay Cam Ranh

Câu chuyện ngay lập tức nhận nhiều sự quan tâm của giới nghệ sĩ và lượng tương tác khủng của cộng đồng mạng. Nhiều nghệ sĩ muốn biết thông tin “nhân viên lái máy bay” để tránh những chuyến mà người này cầm lái.

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Câu chuyện nhận được sự quan tâm của nhiều sao Việt

Hiện tại, câu chuyện vẫn đang gây sốt mạng xã hội, bên phía hãng hàng không này cũng vẫn chưa có phản hồi nào về "sự cố" trên.

Trúc Nhân tố bị một cơ trưởng quát mắng xem thường tại sân bay Cam Ranh, cộng đồng bức xúc truy lùng danh tính - Ảnh 3
Trúc Nhân bị quát: 'Có vé hạng thương gia hay thẻ VIP không mà đòi đi cổng này'

Nguyên văn bài đăng của ca sĩ Trúc Nhân"

"Ở quầy an ninh soát vé sân bay Nha Trang.

Chú cơ trưởng V vừa to tiếng gằn giọng kêu mình: "Tránh qua một bên cho V.I.P đi" (Nguyên văn ạ. Khúc đó em đang kẹp vé và thẻ của em trong cái bìa Passport, chú quát vô mặt em với năng lượng đầy khinh bỉ và rất tự tin: "CÓ VÉ HẠNG THƯƠNG GIA HAY THẺ V.I.P KHÔNG MÀ ĐÒI ĐI CỔNG NÀY?". Mấy anh an ninh hết hồn, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào chú nhân viên lái máy bay đang hành xử với hành khách mà mấy ảnh biết hạng vé và hạng thẻ là gì.

Sau lưng chú V.I.P ấy còn mấy anh chị tiếp viên nữa. Em đưa vé, đưa thẻ ra cho chú và mọi người xem rồi nói "Chú làm cái gì dữ vậy!". Khúc đó con mà là chú con dùng chữ "NHỤT" chứ chữ "QUÊ" không có đủ. Con đang tưởng tượng bà con không có điều kiện bay vé hạng thương gia hoặc không có thẻ V.I.P mà lỡ đi qua lộn cổng hay tình cờ ngáng đường chú chắc chú còn khinh miệt và dè bỉu dữ lắm.

Con thầm khen bản thân sáng nay vì đã không cho chiếc miệng xinh của mình hoạt động hết công suất. Chú đáng tuổi ba con, nói dữ quá thì hỗn, nói nhẹ quá thì không có đã, mà thua đủ với chú thì con không muốn, tại chú thua á! Con thề!"

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Từ khóa:   Trúc Nhân sự cố máy bay Sao Việt

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